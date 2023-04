Iğdır'da nisan ayında kar etkili oluyor

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından Iğdır ve çevre iller için yaptığı ulaşımda aksama, buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi uyarısı sonrası dün gece yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bugün şehir genelinde soğuk hava etkili olurken gece saatlerinde şehir merkezi dahil her yerde kar yağışı etkili oldu.

Kısa sürede etkili olan kar yağışı ile birlikte şehir merkezin birçok yeri beyaza büründü. Iğdırlılar mart ayının son günlerinde kar sürprizi ile karşılaşırken nisan ayının il gününe de kar yağışı ile girdi. Şehir merkezinde karla karışık yağmur devam ederken yüksek kesimlerde de kar yağışının devam ettiği öğrenildi. Mart ayının başları ile ortalarında kar yağışına alışkın olduklarını belirten Ömer Kaban mart ayının son gününde ve nisan ayının ilk gününde kar yağışın sürpriz olduğunu belirterek, “Şu an mart ayının sonlarındayız, yarın 1 nisan. Gerçekten şu an kışı yaşıyoruz, kış geri geldi. Türkiye'nin her yerinde ve Iğdır'da her yerde kar etkili olmuş. Burada da baya bir kar yağışı oldu. Mart ayı bizi yine yanıltmadı, kış ayının neredeyse tam ortasını şu an yaşıyoruz. Havalar soğudu kış geri geldi. Yüksek kesimlere 30 ile 40 santim arası şu an kar yağmış. Bütün köyler bu kar yağışından etkilenmiş” dedi.

‘Çiçek açan bütün meyve ağaçları dondan etkilenebilir'

“Ağaçlar tam olarak çiçek açtığı için meyve şu an çiçeğin içinde olduğu için bu kar yağışı da meyvelerin üzerine yağdığı için bu sıkıntıdır. Şu an hava baya soğuk, don olayına çevirirse büyük ihtimalle şu an hava onu gösteriyor. Don olayı olursa Allah yardım etsin, Allah bütün emekçilerin yardımcısı olsun. Bu demektir ki bütün meyve don geçirebilir. Meyve ağaçların don geçirme risk yüzde 90 gibidir. Allah herkesin yardımcısı olsun, daha önce de bu durumları yaşadığımız için biliyoruz. Bu soğuk bu don olayı tüm meyveleri etkileyecek” dedi.

