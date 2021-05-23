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Iğdır'da sağanak yağmur etkili oldu

Iğdır'da sağanak yağmur etkili oldu
Iğdır'da sağanak yağmur etkili oldu

Iğdır’da akşam saatlerinde yağan yağmur kenti etkisi altına aldı.

Iğdır’da sağanak yağmur etkili oldu - Tıkla İzle

Iğdır kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren şimşeklerin geceyi aydınlatmasıyla beraber sağanak yağış etkili oldu. Şimşeklerin çakması sonrası yağan yağmur Iğdır şehir merkezini etkisi altına aldı.

Sağanak yağış dolayısıyla vatandaşlar ve araç sürücüleri ev ve iş yerlerine gitmekte zorlanırken art arda çakan şimşekler ise korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Öte yandan Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde de etkili olan sağanak yağışlar sonrası taşan nehirler ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Serkan Akgün
 

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