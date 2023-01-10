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Iğdır'da silah ve mühimmatı ticaretine yönelik operasyon: 1 gözaltı

Iğdır'da silah ve mühimmatı ticaretine yönelik operasyon: 1 gözaltı
Iğdır'da silah ve mühimmatı ticaretine yönelik operasyon: 1 gözaltı

Iğdır'da yapılan operasyonda, silah ve mühimmatı ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah ve mühimmat ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma ekipleri, Tuzluca ilçesi Doğanyurt köyü bölgesinde icra edilen operasyonda, araç içerisine zulalanmış şekilde 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek ve bu tüfeğe ait 2 adet şarjör ile 27 adet 7,62 milimetre çapında fişek ele geçirdi.

Sebahattin Yum

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