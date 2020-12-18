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'İğne canımı yaktı' dedi, sağlık çalışanını darp etti

'İğne canımı yaktı' dedi, sağlık çalışanını darp etti
'İğne canımı yaktı' dedi, sağlık çalışanını darp etti

Başkent’te yapılan iğnenin canını acıttığını iddia eden şahıs yanında getirdiği tabancayla sağlık çalışanlarını darp etti.

'İğne canımı yaktı' dedi, sağlık çalışanını darp etti - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir özel hastaneye giden Gazi Y. yapılan iğnenin canını yaktığını iddia ederek sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Vatandaşların araya girmesi sonucu olay yerinden uzaklaşan Gazi Y. bir süre sonra Cem Y. ile birlikte tekrar hastaneye geldi. Tartıştığı sağlık çalışanlarını hastanenin bahçesine çağıran Gazi Y. yere yatırdığı sağlık çalışanını tekmelemeye başladı. Arkadaşlarına yardıma koşan diğer sağlık çalışanlarını gören Gazi. Y. yanında getirdiği tabancayı yardıma koşan diğer sağlık çalışanlarına doğrulttu. Elindeki silahla tehditler savuran Gazi Y. ve Cem Y. sağlık çalışanları darp etmeye devam etti. Olay yerinden kaçan Gazi Y. ve Cem Y. polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı.

Musa Erdoğan
 

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