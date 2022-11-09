İğneada açıklarında balıkçı teknesinde patlama

Olay, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında meydana geldi. Ahmet Mollaoğlu 2 adlı balıkçı teknesi denizde balık avlarken patlama meydana geldi. Patlama sonrasında ölen ya da yaralanan olmazken teknenin ön kısmının altında delik açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da sevk edildi. Tekne, diğer teknelerin yedeğine alınarak İğneada Limanı'na çekildi. Patlamanın neden olduğu araştırılıyor.

Hüseyin Çanlı



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.