İğnelerin yaraladığı caretta carettayı su altı ekipleri kurtardı

Harbiş Sahili'nde kıyıya vuran yaralı caretta carettayı fark eden Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Denizcilik ve İç Su Hizmetler Müdürlüğüne bilgi verdi. Olay yerine gelen su altı ekipleri yetişkin dişi caretta carettanın bedenine iki adet barikat iğnesi saplandığını belirledi.

Caretta carettaya doğru müdahale etmek için Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri görüntülü arandı. Ekipler, veteriner hekimlerin talimatları doğrultusunda deniz kaplumbağası üzerindeki barikat iğnelerini çıkardı.

Müdahalenin ardından hayvanın sakinleşmesini ve dinlemesini bekleyen ekipler, daha sonra caretta carettayı dalganın az olduğu bölgeye götürerek doğal hayatına bıraktı.

Denize giren vatandaşların ve deniz canlılarının sağlığı için balıkçıları uyaran ekipler, atıl durumda bulunan, kopmuş, parçalanmış misinaların ucundaki iğnelerin suya atılmaması çağrısında bulundu.