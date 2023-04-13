Igor Gorgonzola Novara, İtalya'ya döndü

CEV Şampiyonlar Ligi rövanş maçında İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara, Burhan Felek Spor Salonu'ndan karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Mücadelenin ardından ise voleybol camiasını sarsan bir ölüm yaşandı. Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Ituma, salonun yanında konakladıkları otelin camından düşerek hayatını kaybetti.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da takım arkadaşı olan Julia Ituma'nın cenazesi sabaha karşı 05.30 sıralarında otelin önünde bulundu.
Tüm bu yaşananların ardından Igor Gorgonzola Novara kafilesi, öğlen saatlerinde İstanbul Havaalanı'ndan kalkan uçakla İtalya'ya döndü. Novaralı voleybolcuların oldukça üzgün oldukları görüntülere yansıdı.
Tuncer Cengiz
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