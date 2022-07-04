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Igor Tudor, Marsilya'nın başına geçti

Igor Tudor, Marsilya'nın başına geçti
Igor Tudor, Marsilya'nın başına geçti

Fransa ekiplerinden Olimpik Marsilya, bir dönem Karabükspor ve Galatasaray’da görev yapan Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor’u takımın başına getirdiğini duyurdu.

Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Marsilya, Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli'nden boşalan teknik adamlık koltuğuna Igor Tudor'u getirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Tudor ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'da görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, devre arasında Galatasaray'ın başına geçmişti. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, yeni sezonda lig ve Şampiyonlar Ligi'nde Igor Tudor'la başarı arayacak.

2021-2022 sezonunda İtalyan Hellas Verona'da görev yapan Tudor, sezonu 53 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

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