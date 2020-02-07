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İğrenç olay! İzmir'de bir sucu idrarını damacanaya yaptı!

İğrenç olay! İzmir'de bir sucu idrarını damacanaya yaptı!
İğrenç olay! İzmir'de bir sucu idrarını damacanaya yaptı!

İzmir’in Buca ilçesinde bir apartmanın asansöründe, sipariş üzerine su getiren bir şahsın damacananın içerisine idrarını yaptığı iddia edildi. O anlar asansörde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İğrenç olay! İzmir’de bir sucu idrarını damacanaya yaptı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Buca ilçesinde bulunan toplu konuttaki bir apartmanın asansöründe gerçekleşti. Apartman sakinlerinden bir kişi telefonla su siparişi verdi. Sipariş üzerine daireye su getiren şahıs dönüşte de boş damacanayı alarak asansöre bindi.

İdrarını boş damacanaya yaptı, ardından yere döktü

Boş damacanayı da alarak asansöre binen sucu iddiaya göre idrarını boş damacanaya yaptı; ardından da asansörün içine boşalttı. Sucu daha sonra apartmandan hızlıca uzaklaştı.

Kokudan rahatsız olup kamerayı incelediler

Apartman sakinleri idrar kokusundan dolayı şüphelenerek güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun, arkasını dönüp, boş damacanayı önüne aldığı ardından da ters çevirdiği anlar görüldü.

Ali İhsan Çiftçi

 

 

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