İGÜ, akredite edilen lisans programı sayısıyla zirvede yer aldı

YÖK “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2022”yi yayımladı. Türkiye'deki üniversitelerin 2021 verileri doğrultusunda genel değerlendirmesinin yapıldığı raporda, uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), hem devlet hem de vakıf üniversiteleri arasında en fazla akredite edilen lisans programına sahip üniversite olarak 1'inci sırada yer aldı.

“Global vizyon doğrultusunda stratejik adımlar atıyoruz”

“Dünya üniversitesi” olma hedefiyle ilerleyen İGÜ, uluslararası alanda yaptığı faaliyetleri ile öne çıkıyor. YÖK tarafından hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2022”de, Türkiye'deki üniversiteler arasında en fazla akredite edilen lisans programına sahip olan İGÜ 1'inci sırada yer aldı. Türkiye'deki üniversiteler arasında en fazla akredite edilen lisans programına sahip olmaktan gurur duyduklarını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Üniversitemiz, bünyesinde bulunan uluslararası öğrenci ve akademisyenleriyle uluslararasılaşma konusunda üst sıralarda yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'ın uluslararasılaşmaya yönelik teşvikleri ile global vizyonumuz doğrultusunda stratejik adımlar atarak ilerliyoruz. Üniversite-sanayi iş birliği, bilimsellik ve istihdam öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla üniversite olarak ‘BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı benimsiyoruz. Dünyanın ve insanlığın geleceği sürdürülebilirlik çalışmalarına destekle mümkün. Bu amaç doğrultusunda da eğitime ve araştırmaya özel önem gösteriyoruz” dedi.



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