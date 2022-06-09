İGÜ Lise Yaz Akademisi başlıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından organize edilen Lise Yaz Akademisi, bu yıl 20-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Öğrenciler, gelecekteki meslek seçimlerine katkı sağlayacak bu programda, birçok farklı alanda hem teorik hem de pratik eğitimler görecek.

İGÜ tarafından yapılan açıklamada, aday öğrencilerin eğitim ve kariyer hayatlarında yol haritası niteliğinde olabilecek Lise Yaz Akademisi'ne üniversitenin ilgili web sitesinden 17 Haziran'a kadar ücretsiz başvuru yapabilecekleri belirtildi.

Farklı alanlardan birçok ders seçeneği var

Gelecekteki kariyer hedeflerinin şekillenmesine yardımcı olacak Lise Yaz Akademisi'nde öğrenciler, dişin basit anatomisini tanıyacak, hamur hazırlama ve sunum tekniklerini öğrenecek, havacılıkta mesleki oryantasyon fırsatı elde edecek, robotik ve programlama konusunda eğitim görecek, bir reklam filminin tasarım ve uygulama süresini deneyimleyerek bilgi edinecek, siber güvenlik temel konularına ilişkin farkındalık kazanacak, bir hava aracının tasarım aşamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Akademide yer alacak dersler şu şekilde sıralandı:

Diş Hekimliğinde Üç Boyutlu Çene Modeli Yapım Atölyesi

Gastronomi Makarna Atölyesi

Havacılık Atölyesi

Siber Güvenlik Atölyesi

Uçak Mühendisliği ve Tasarım Atölyesi

Robotik Teknolojisi ve Programlama Dilleri Atölyesi

Dijital Reklam Tasarımı Atölyesi

Detaylı bilgi ve başvuru, summerschool.gelisim.edu.tr internet adresinden yapılabilecek.