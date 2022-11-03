İGÜ tarafından tasarlanan TUSİ fuarda yer aldı

2-5 Kasım tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde katılımcılar ve ziyaretçilere açılan MÜSİAD EXPO 2022 Fuarı'na 24 sektörden 600 firma katılıyor. İGÜ TTO tarafından tasarlanan Uçan Araba Projesi TUSİ de fuarda yerini aldı. Yapımına 2018 yılında başlanan TUSİ, İGÜ TTO bünyesindeki Türk mühendisler ve öğrenciler tarafından geliştirildi.

Zirai İlaçlama İnsansız Hava Aracı: 'ZİHA'

Öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışmalarda bulunduğu gıda, enerji, havacılık, siber güvenlik, sağlık, robotik, malzeme ve yapay zekâ teknoloji grupları tarafından yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan İGÜ'nün, ZİHA Zirai İlaçlama İnsansız Hava Aracı Dronu da büyük projeleri arasında yer alıyor. Ziraat verimliliği alanında kullanılması hedeflenen ZİHA, yapay zekâ ile desteklenerek artırılmış uçuş süresi ve faydalı yük taşıma kapasitesi sağlayacak çalışmalarda bulunuyor.

İGÜ standının yoğun olduğu fuarda üniversitenin Ar-Ge çalışmalarına, bilim ve teknoloji alanında yapılan atılımlara her zaman destek verdiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, ziyaretçilerle görüştü. TUSİ hakkında bilgi alan ziyaretçiler, uluslararası öğrenci kabulü, teknolojik yatırım ve iş birliği konularında da fikir aldı.

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