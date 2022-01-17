İGÜ Yayınlarından İstiklal Marşı'nın 100.yılına özel kitap

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından hazırlanan kitabın tanıtımı geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoyu Anma Haftası'nda yapıldı. Ersoy'un çok yönlü dünyasını ele alan kitap, Pandora Kitabevi'nde satışa sunulacak.

Mehmet Akif Ersoy Kitabı, İGÜ Yayınları'nın 88. kitabı oldu

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pelin Ekşi'nin editörlüğünde oluşturulan kitapta; Remzi Soytürk, Hacer Gülşen, Şerefnur Atik, Nezire Gamze Ilıcak, Kemal Çinko, Elife Ateş gibi birçok değerli ismin çalışmaları da yer alıyor. Akademik imece örneği olan ‘'Mehmet Akif Ersoy'un Sanat ve Düşünce Dünyasına Bakış'' kitabında daha önce yayımlanmamış makalelere de yer verildi.

7 farklı bölümden oluşan kitapta Mehmet Akif'in hayatından tutun da şiirlerinde kullandıkları geleneklere kadar birçok konu ele alındı. Ersoy'un farklı yönlerini ele alan kitap aynı zamanda İGÜ Yayınları'nın 88. Kitabı olma özelliğine de sahip