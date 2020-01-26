İH Konyaspor Galatasaray Canlı İzle | Konyaspor Galatasaray ilk 11'ler | Konyaspor GS saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 19. haftasında 30 puanla 6. sırada bulunan Galatasaray deplasmanda 18 puanla 14. sırada bulunan İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. İki takımın da 3 puan için sahaya çıkacağı zorlu müsabaka saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmada Koray Gençerler düdük çalacak.

Konyaspor Galatasaray nasıl canlı izlenir?





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Galatasaray, Konya'ya geldi

Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maç için şehre geldi.

Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda karşılaşacak Galatasaray, bu maç için hava yolu ile Konya'ya geldi.

Konya Havaalanı'nda sarı-kırmızılı taraftarın karşıladığı kafilede futbolcular, Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina yer aldı.

Teknik Direktör Fatih Terim fotoğraf çektirdikten sonra beraberindekilerle taraftarı selamlayarak otobüse bindi. Otobüs tezahüratlar eşliğinde havaalanından ayrıldı.

Konyaspor taktik çalıştı

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına yaptığı taktik çalışma ile devam etti.

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı 26 Ocak Pazar günü konuk edecek Konyaspor, yapılan taktik çalışma ile hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmanda Ferhat Öztorun takımdan ayrı olarak fizyoterapist Arif Yıldırım yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma-çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman üç grupta oynanan 5'e 3 ile devam etti. Oyuncular antrenmanı taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamladı.