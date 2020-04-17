İHA ekibi Diyarbakır'daki karantina hastanesine girdi

Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele devam ediyor. İHA ekibi, Diyarbakır'da iki pandemi hastanesinden biri olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine girerek sağlık personellerinin çalışmaları ve korona virüs tedavisi gören vatandaşları yerinde görüntüledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, hastanenin giriş kapısından itibaren alınan önlemler dikkati çekerken, ambulansla getirilen hasta koruyucu elbise giymiş personel tarafından giriş katında bulunan hasta kayıt bölümüne alınıyor. Hastanenin ikinci katı korona virüs tanısı alanların tedavisi için ayrılırken, test sonucu pozitif çıkan hastaların tedavilerine hastalığın belirtilerinin yoğunluğuna ve sağlık durumuna göre hastanede ya da evde devam edilmesi kararı alınıyor. Doktorlarca hastanede tedavi görmesi uygun görülen hastaların yatışı yapılarak korona virüs tanısı alanların odalarının bulunduğu ikinci kattaki serviste tedavilerine başlanıyor. Tedavi yapılan kliniklerde personellerin tam koruyucu elbiselerle çalıştığı görülürken, hastanede doktor ve hemşireler hastalarla yakında ilgileniyor.

"Tek isteğimiz hastaları alkışlarla taburcu edip ailelerine kavuşturmak"

Hastanedeki tedavi süreçleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, tek amaçlarının hastaları sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturmak olduğunu söyledi. Dr. Karakoç, "Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana pandemi hastanesi olarak sürecin başından beri yer alıyor. Hastanemizde sürecinin başlangıcından bu yana 145 hastayı geçecek şekilde taburcu işlemlerimizi tamamladık. Hastanemizde yatan hasta sayımız halen hastane kapasitemizi artmış bir sayıda değil, bu sayılarda anlık olarak takipleri yapılmaktadır. Hastalarımızın takipleri hem hastane içerisinde bulunan servislerimizde hem de yoğun bakımlarında yapılmaktadır. Tabii ki bu süreç içerisinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız oluyor. Özellikle onlara tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Temennimiz ve duamız şu yöndedir, kaybımızın olmaması ve bütün hastalarımızı ailelerine kavuşturacak şekilde alkışlarla taburcu edip ailelerine kavuşturmaktır" dedi.

"Taburcu olan hastalara evde izolasyona dikkat etmelerini öneriyoruz"

İzolasyon kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Dr. Karakoç, “Bu süreçte 100'ün üzerinde takip ettiğimiz hastamız halen hastanemizde, tabii bu süreç bir dinamik içerisinde değişiyor. Hastanın klinik durumuna, klinik yapısına, hastanede kalış süresindeki tedaviye yanıt veriş oranına ilgili bir konseyimiz tarafından değerlendirilerek hastanın var olan durumu değerlendirilip toparlandıktan sonra taburcu ediyoruz. Taburcu işlemleri yapıldıktan sonra hastalarımıza yine evlerine gönderiyoruz ve 14 günlük evde izolasyon öneriyoruz. Bu süreçte mümkün olduğunca ev içerisinde imkan oldukça ayrı bir odayı kullanmaları ve aynı ekipmanları kullanmamaları, aynı şeyleri kullanmamalarını öneriyoruz. Bu izolasyona ev içerisinde dikkat etmeleri bizim için çok önemlidir. Çünkü bu evde izolasyona dikkat etmemek tekrar bir bulaşı ortaya çıkarabilir. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz" diye konuştu.

"Ceza evinden eve gidenler 14 gün kendilerine karantina uygulasınlar"

Ceza evinde yaşanan tahliyeler ile ilgilide konuşan Dr. Karakoç, "Ceza evi biliyorsunuz toplu bir yaşam alanıdır. Oradan da çıkıp herhangi bir şikayet semptomu olmasa dahi özellikle ailelerinin yanına gittikten sonra teması artırmaları izolasyona devam etmeleri çok önemlidir. En azından 14 günlük bir süre içerisinde evde ayrı bir odayı kullanmaları çok önemli, bir hasta tanısı almış gibi muamele etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Evde kalmaya devam edelim, birlikte başaracağız"

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Dr. Karakoç, “Sürecinden başından beri ve halen ısrarla vatandaşlara yaptığımız çağrılar şu, lütfen evde kalmaya devam edin, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın, teması artırmayın, sosyal izolasyonu korumaya devam edin. Yapılan uyarıları lütfen dikkate alınız. Bilindiği üzere önümüzdeki hafta sonunda yine bir sokağa çıkma yasağı olacak Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı şekilde, bu süreçte de tekrar vatandaşlarımızın bir paniğe korkuya kapılmadan dışarıya çıkıp bir toplu kümeleşmesi yapmadan kaygısına kapılmadan hareket etmesini öneriyoruz. Çünkü bu süreçte gerekli tedbirler ve insanlarımızın ulaşacağı her yer önceden planlanmış vaziyette lütfen teması keselim artan her temas korona virüsün yayılmasına sebep oluyor. Buna hassasiyet gösterelim evde kalmaya devam edelim birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Sedat Irmak