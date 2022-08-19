İHA Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç'a Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden ödül

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın 26'ncısını düzenledi. 5 ülkeden 82 görüntünün jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada 29 haber görüntüsü ödüle layık görüldü. Fatih Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen yarışmada ödül alanlar gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyuruldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç'un, Marmara Denizi'nde dron ile çektiği müsilaj görüntüsüyle 'Mansiyon Kategorisinde' ödüle layık görüldüğü açıklandı. Yarışmanın ödül töreni 8 Eylül tarihinde Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

“29 meslektaşımız ödüle layık görüldü”

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polat, “Zoom Uluslararası haber görüntüleri yarışmasının bu sene 26'ncısını düzenliyoruz. 82 görüntü katılım gösterdi. 5 ülkeden yaklaşık 29 meslektaşımız ödüle layık görüldü. 10 kategori vardı. Yılın haber görüntüsü kategorisi, serbest haber kategorisi, özel haber kategorisi, röportaj haber kategorisi, dizi haber kategorisi, dron ve dron serbest haber kategorisi olmak üzere 9'du. 10'uncu ‘Altın göz' kategorisinde hayatını kaybeden meslektaşların ismini yaşatmak için koyduğumuz bir kategori oldu. Meslektaşlarımız Ediz Alıç ve Tamer Kay'a Allah rahmet eylesin” dedi.

“Ödül töreni 8 Eylül'de yapılacak”

Yarışmada en çok dikkat çeken görüntülerden bahseden Polat, “Rusya-Ukrayna Savaşı dünyanın da ilgilendiği bir savaştı. Aynı zamanda Suriye'den gelen görüntüler aynı zamanda Marmaris'te ve Antalya'da çıkan orman yangınları bizim yarışmamıza en çok gelen görüntülerdi. Hayat haberleri de serbest haber kategorisinde değerlendirilen haberlerdi. Ödül töreni, 8 Eylül'de Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın desteğiyle Topkapı surlarında yapılacak” dedi.

“Gerek suyun altından gerekse havadan görüntüledik”

Dron kategorisinde ödül alan İhlas Haber Ajansı Ahmet Faruk Sarıkoç, “Marmara Denizi'nde müsilaj görüntüsü ile katıldım. Geçen sene Marmara Denizi'nde büyük bir çevre felaketi yaşandı. Denizin üstü müsilaj dediğimiz deniz salyası ile kaplandı. Biz de gazeteciler bunu görüntülemek için farklı cihazlar kullandık. Gerek suyun altından gerek havadan görüntüledik” dedi.

“Işığın ve müsilaj yoğunluğunun doğru zamanda olmasını bekledik”

Yarışmaya da dron ile çektiği müsilaj görüntüleriyle katıldığını söyleyen Sarıkoç, “Bunu tek bir seferde çekmedim. Caddebostan Sahili'ne gittik. Orada birkaç gün bekledik. Işığın ve müsilaj yoğunluğunun doğru zamanda olmasını bekledik. Günün her saati aynı yoğunlukta aynı yerde olmuyordu. Gerek martılarla beraber gerek sandallarla beraber aldığımız müsilaj görüntüsü ödüle layık görüldü” dedi.

Caner Sönmez

