İHA Muhabiri Esen'in ismi Afrika'da yaşayacak

Geçtiğimiz Ağustos ayında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen kazaya yardım etmek amacıyla duran İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdülkadir Esen'in de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi, yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden İHA Muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen'in hayrına ailesi tarafından Çad'ın Massakory şehri Lac Bölgesi'ndeki 150 haneli bir köyde su kuyusu açıldı. Açılan kuyu ile bölge insanını çamurlu su içmekten kurtaran kuyudan hayvanlar da faydalanabilecek.

Muhammet Abdulkadir Esen'in hayrına 10 bölge insanının katarakt ameliyatı masrafını karşılayacaklarını da belirten baba Cemal Esen, "Muhammed'in vefatından sonra hayır duası alabilmesi, açlık ve susuzlukla mücadele eden bölge insanının sağlıklı ve temiz sudan faydalanabilmesi amacıyla böyle bir niyetimiz oldu. Müracaatımızı yaptık, Allah'ın izniyle Çad Bölgesi'nde 150 haneli bir köyde açılan kuyuda suyun çıktığını ve insanların bundan faydalandığını duyunca daha da duygulandık. İnşallah bu yaptığımız hayır hasenat Muhammed Abdulkadir'in ahirette ecir ve sevap olarak yazılır. Biz bunları duyduktan sonra, ki biz biliyoruz Muhammed'in daha duygusal olduğunu ama tabii vefat ettikten sonra eş, dost, çevre ve arkadaşlardan Muhammed'in çok iyi bir insan ve hayırsever olduğunu da duyduk. Kader kısmet ya da cenabı Allah'ın takdiri diyelim. Muhammed hayratına bu gibi hayırlarımıza imkanlar doğrultusunda devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan kuyu düzenlenen törenle hizmete girerken, başta çocuklar olmak üzere bölge insanı büyük bir sevinç yaşadı.

İbrahim Halil Aslan



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