İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen son yolculuğuna uğurlandı

TAG Otoyolu, Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen için Şanlıurfa'da cenaze kılındı.

Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Haliliye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, Esen'in yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan Esen'in cenazesi, Bediüzzaman Aile Mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı



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