İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver gözyaşlarıyla uğurlandı

Küsget Gruplar Amirliği'nde Müdahale Amiri Mehmet Bozkurt ile müdahale personeli Mehmet Polat ve Ahmet Polat için Büyükşehir Belediyesi Merkez İtfaiye Binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törendeki konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşanan elim olay nedeniyle derin üzüntü içinde olduklarını belirterek, ''Bizim medeniyetimizde acılar paylaşınca azalır. Sevinçler paylaşınca artar bugün çok acılıyız. Büyükşehir ailesi olarak, İtfaiye Daire Başkanlığı olarak canlarımızı kaybettik. 2 milyon bize emanet, canı bize emanet, malı bize emanet, ailesi bize emanet, aktı bize emanet bu emanetin hakkını vermek için bu ekip gece gündüz çalışıp çocuklarını ailelerini kurtarmak için büyük bir gayret gösteriyor. Dün de yine aynı bilinç aynı aşkla bu kutsal mesleği yapmak için bir canı kurtarmak için yeniden yola çıktılar. Rabbim şuna inanıyorum ki görev şehidi olarak sevgili peygamberimizin komşusu oldular. Çünkü görev şehidi olmak çok önemli bir makam" diye konuştu.

Tören sonrası 3 itfaiye erinin naaşı cenaze araçlarına taşınarak defnedilmek üzere asri mezarlığa götürüldü, şehitler binlerce Gazi şehirlinin dualarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Aynı kazada görev şehidi olan sağlık çalışanlarından Tuğba Uzdilli, Halil Özer, Abdullah Kütük ve İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için de Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

İHA Muhabiri Tanrıöver, Zeytinli Mahallesi mezarlığında öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla mahalle mezarlığına defnedildi. Törenlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas da katıldı.

Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinden Muhammet Abdulkadir Esen de, Şanlıurfa Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına ise Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun, Haliliye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, Esen'in yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

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