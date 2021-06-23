İHA muhabirine saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı

Adliyeden koşarak kaçmaya çalışan saldırganlar, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek cevap verdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti Lütfü Türkkan'a ait çiftlikteki kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu'yu darp eden ve gözaltına alınan 4 şüpheli sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi. 2. Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları tamamlanan 4 kişiden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklandı. Basın mensupları tarafından görüntülenmemek için adliyeden koşarak kaçamaya çalışan ve Milletvekili Türkkan'ın adamları oldukları öğrenilen 3 kişi, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek cevap verdiler.

Adliye önünde ara yollara koşarak kaçan 2 kişi gözden kaybolurken, bir kişi ise kendisini bekleyen özel bir araca hızla binerek adliyeden uzaklaştı.

Murat Kanber - Fehime Kartal - Aslı Aktaş Aksoy

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