İHA muhabirine saldıran öğretmenler açığa alındı

İhlas Haber Ajansı muhabiri Beril Solmuşgül'e yumruk atan ve cep telefonunu cebinden zorla gasp edip parçalayan bir süre önce PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesi ile öğretmenlikten uzaklaştırılan ve ardından yeniden göreve iade edilen S.İ. ile okul müdür yardımcısı H.B., tutuklanma istemiyle sevk edildikleri bir üst mahkemede, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Öğretmenler S.İ. ve H.B. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nusaybin Kaymakamlığının verdiği kararla geçici olarak açığa alındı.

Beril Solmuşgül

