İHA muhabirini tehdit eden şahıs özür diledi

Geçtiğimiz ay İstiklal Mahallesi Başan Sokak'ta yol verme kavgası sonrası Cemal Kalkan isimli kargo çalışanı ve 3 kadın arasında tartışma yaşanmıştı. Daha sonra olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabirleri, kargo çalışanın tehditlerine maruz kalmıştı. Yayınlanan haberle Kalkan, işinden kovulduğunu ve çevresinden de olumsuz tepkiler aldığını belirtti. Basın mensuplarına olan tutumundan dolayı pişman olduğunu dile getiren Cemal Kalkan, yaşananlardan dolayı özür diledi.

"Basın mensuplarına karşı olan tepkilerimden dolayı çok özür diliyorum"

O gün yaşananları anlatan Cemal Kalkan, olay anı ve sonrasında hayatındaki değişiklikler hakkında şöyle konuştu;

"Ablaya sanırım geçemediniz dedim. Ondan sonra arka koltuktaki genç bir bayan bana küfür etti, kapımı tekmeledi, ittirdi. Beni videoya çektiğini gördüğümde benim videomu çekemezsin dedim. Aracın önüne geçtim ve polisi aradım. Amacım trafiğin engellemek değildi. İsmini tam olarak bilmiyorum ama kadın hakları diye bir buton var sanırım, beni ona basmakla tehdit etti. Basın mensuplarına karşı olan tepkilerimden dolayı çok özür diliyorum. Oradaki hararetli bir tartışmadan dolayı basın mensubu arkadaşlara tepki gösterdim. Kendilerine haksız yere öfkelendim. İşimden oldum, akrabalarım bana kötü gözle bakmaya başladı, ailemle tartıştım. Kişilerin kendilerinden davacı oldum."

"Süreci takip ediyoruz"

Cemal Kalkan'ın avukatı Burak Sarı ise müvekkilinin tahrik edildiğinin altını çizdi. Olayın takipçisi olacaklarını belirten Avukat Sarı, "Hanımefendi telefonunu çıkartıp müvekkilimizi çekmeye başlıyor, müvekkilimiz bu aşamada diyor ki, 'arabamın plakasını çekebilirsin ama beni çekmene rızam yoktur.' Bunun akabinde daha da sinirleniyor ve gürültüden dolayı insanlar oraya toplanıyorlar. İnsanların toplanmasına müteakip, hanımefendinin 'KADES'e basarım, seni bitiririm' tarzında ifadeleri var. Bu tarz hassas olduğumuz konuların her olayda suistimal edilmemesi lazım. Yaşanan olay en güzel örneklerinden bir tanesi. Olay üzücü, şu anda soruşturma aşamasında iddianamenin düzenlenmesini bekliyoruz. Gereken neyse yapılacaktır. Süreci takip ediyoruz" diye konuştu.

Bahadır Turgut - Güvenç Açaroğlu

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