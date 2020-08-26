İHA muhabirleri 3 ayrı kategoride ödül aldı

TSYD Adana Şubesi tarafından Peyami Safa Maracı adına düzenlenen ‘Spor Basını Başarı Ödülleri Töreni' yapıldı. Araştırma-İnceleme, Haber, Fotoğraf, Röportaj, Sayfa Düzeni, TV Görüntü-Haber ile Köşe Yazısı dallarında başvuruda bulunan 30'a yakın eseri inceleyen ve titizlikle çalışan jüri üyeleri, 7 ismi ödüle layık gördü. Gecede ödül alan isimlere plaketleri takdim edildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, törende yaptığı konuşmada, “Genç yaşta aramızdan ayrılan Emre Gönlüşen, Adanamızın gururu, çok değerli bir spor spikerimizdi. Onun adına da bir ödül vereceğiz bugün. Jüri tarafından ödüle değer görülen gazeteci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Tören ödül alan isimlerin toplu fotoğraf çekimlerinin ardından düzenlenen yemekle devam etti.

İHA'ya 3 ayrı kategoride ödül

Haber kategorisinde Sabah Gazetesi'nden Murat Karaman ile İhlas Haber Ajansı'ndan Elif Ayşenur Bay; Fotoğraf kategorisinde İhlas Haber Ajansı'ndan foto muhabiri Umutcan İşledici, TV görüntü dalında İhlas Haber Ajansı'ndan Süleyman Cenk İdaye, Sayfa Düzeni dalında Çukurova Press Gazetesi'nden Bülent Vezir ile Hürriyet Gazetesi'nden Erhan Zereyak, Köşe Yazısı dalında Adnan Ercan ve Emre Gönlüşen özel ödülünü alan DHA'dan Akif Özdemir'e plaketleri protokol tarafından verildi.

TSYD'nin ödül törenine Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ayhan Benlice, Seyhan Belediyesi Basın Müdürü Gökhan Üney, Seyhan Belediyesi Spor Müdürü Nesrin Ongun Aslan, Sarıçam Belediyesi Spor Daire Başkanı Kadir Gül, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ahmet Bozan, Hürriyet Gazetesi Çukurova Temsilcisi Erdal Fernergiz, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kadir Özdemir, Futbol Antrenörleri Dernek Başkanı Mehmet Sümer ve vefat eden spor spikeri Emre Gönlüşen'in babası Cumhur Gönlüşen ile spor basını çalışanları katıldı.