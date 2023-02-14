İHA muhabirleri ve kameramanı enkaz altında kalan fotoğrafları sahiplerine teslim etti

Depremin en yoğun hissedildiği illerinden biri olan Hatay'da arama kurtarma faaliyetleri 9'uncu gününde de devam ediyor. Haber çalışması için enkaz alanına giden ve orada bir takım fotoğraflar bulan İHA muhabirleri ve kameramanı, enkaz başında olan komşuları sayesinde fotoğrafların sahiplerine ulaştı. Fotoğrafları polis ekipleri eşliğinde teslim alan muhabirler ve kameraman, sahipleriyle iletişime geçerek bulundukları konuma doğru hareket etti. O sırada enkaz altında kalan eşinin annesi ve kardeşleri için mutlu haber bekleyen Avukat Alper Delice, depremde hayatını kaybeden anne ve babasına ait olan teslim aldığı fotoğrafların kendileri için manevi açıdan çok değerli olduğunu ve bu kötü günlerde biraz da olsa mutlu hissettiklerini ifade ederek, fotoğrafları kendisine teslim eden İHA muhabirlerine ve kameramanına gözyaşları eşliğinde sarılarak, teşekkür etti.

“Tek sığındığımız nokta Allah, Allah-u Teala bize bu anlamda bir hayat bahşetti”

Kahramanmaraş merkezli depreme maruz kaldıklarını ve bu asrın felaketinde aynı sitede oturduğu anne ve babasını kaybettiğini belirten Delice, “Onları kurtaramadık. Annemizi ve babamızı maalesef ellerimizle defnettik fakat aynı sitede oturmamıza rağmen ben, eşim ve çocuğumla kurtuldum. Bir nevi gazi gibi kurtulduk. Yaralarımız, berelerimiz var ama hamdolsun eşim ile çocuğum iyi. Kendi imkanlarımızla kurtulduk. 4 saat enkazda kaldım. Allah nasip etti yaşayacağımız gün, içeceğimiz su ve soluyacağımız hava varmış. Büyük bir felaket. Memlekette her gün selam verdiğimiz, merhaba dediğimiz ve telefonla konuştuğumuz eşimiz, dostumuz, akrabalarımız, iş arkadaşlarımız, canlarımız, kardeşlerimiz, babamız ve anamız vefat eti. Aynı sitede her gün birbirimize yemek alıp verdiğimiz komşularımız vefat etti. Manevi olarak büyük bir yıkım yaşıyoruz. Tek sığındığımız nokta Allah, Allah-u Teala bize bu anlamda bir hayat bahşetti” dedi.

“Mutlu anılarımızın olması ve bunlara her zaman bakabilecek olmamız bizim için mutluluk verici”

Fotoğrafların kendisine ulaştığı için bir nebze de olsa mutlu olduğunu ama kendileri için öncelikli olarak üzülecek daha büyük sıkıntıları olduğunu dile getiren Delice, “Eşimin de enkazda annesi, bir kız ve bir erkek kardeşi olmak üzere 2 kardeşi enkaz altında. Hala haber alınamıyor. Daha büyük sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var ama işte bu da bize bir teselli oldu. Bu anlamda ister istemez insan kendince bazı mutluluklar oluşturmaya çalışıyor. Bazı şeylerimizin kaybolduğunu, bir daha ulaşamayacağımız anılarımızın olduğunu düşünerek üzüntü yaşıyoruz ve bunları konuşuyoruz. Tabii düğün albümümüzün öyle veya böyle bulunduğunu öğrenince en azından birinci derece yakınlarımızla beraber olan mutlu fotoğraflarımızın, mutlu anılarımızın olması ve bunlara her zaman bakabilecek olmamız bizim için mutluluk verici. Bunu bize getirdiğiniz için de size ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Biz bu topraklarda doğduk, hiç terk etmedik bu toprakları”

Depremi en yoğun hisseden illerden biri olan Hatay'ın yeniden inşa edilmesi için özel ilgiye ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Delice, “Hatay'ın yeniden yaşama döndürülmeye, bir hastanın yataktan kaldırılması için doktorların çaba sarf ettiği gibi devletimizin bütün birimlerinin burada çaba sarf etmesine ihtiyacımız var. Sebebi şu; biz bu topraklarda doğduk, hiç terk etmedik bu toprakları. Burada binlerce, yüz binlerce misafirimiz olmasına rağmen terk etmedik. Yine terk etmek istemiyoruz. Ama bir dikili ağacımız da kalmadı. Tabii kendimizi ister istemez önümüzdeki kısa süreç içinde bir hayat kurmaya çalışacağız. Buralara tekrar gelmek istiyoruz, buralar Türk yurdu. Bu Türk yurtlarını bırakmak istemiyoruz. Bu sebeple devletimizden, ülkemizi yönetenlerden özel istirhamımızı söylemek istiyorum. Hükümetler gelir geçer, insanlar gelir geçer, yöneticiler gelir geçer ama bu topraklara Türkiye'nin çok büyük ihtiyacı var. Bu topraklar serhat şehirdir. Türkiye'nin güvenliği bu serhat şehirlerden geçiyor. Son 4-5 yıldır yaşanan bütün sıkıntıları biz çektik. Depremlerin, bombaların, saldırıların, patlamaların ve iç karışıklıkların hepsi buradan geçti” ifadelerini kullandı.

“Ata topraklarımızı terk etmeyeceğiz, geleceğiz”

Delice, Türkiye'nin özellikle Hatay gibi serhat şehirlerine çok ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu şehirlere özel ilgi göstermesi gerekiyor. Biz devlet, vatan, millet, toprak sevgisiyle büyüdük. Ata topraklarımızı terk etmeyeceğiz, geleceğiz. Geldiğimizde sevdiklerimizi bulamayacağız. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ama en azından burada yeniden yaşamak bize teselli olacak. Bu anlamda özelde Hatay, genelde bütün Türkiye'nin bu yaşanan felaketten ders çıkarmasını temenni ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun, devletimiz var olsun.”

Muhammed Musab Gümüşer - Gürkan Sayın - Doğukan Gürel

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