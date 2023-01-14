İHA ödülleri sildi süpürdü: 4 kategoride 3 ödül

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından ikincisi düzenlenen “Tekirdağ Basın Ödülleri” sahiplerini buldu. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen ödül gecesine katılım yoğun oldu. Süleymanpaşa başta olmak üzere Tekirdağ'ın diğer ilçelerinde de görev yapan basın mensuplarının yoğun katılım gösterdiği gecede, 4 kategorideki ödüller tek tek dağıtılırken, İhlas Haber Ajansı muhabirleri geceye damga vurdu.

Geceye İHA imzası

Düzenlenen gecede; "Videolu Haber, Özel Haber, Haber Fotoğrafı ve Mizanpaj" kategorilerine basın mensuplarının katılımına açılan yarışmada, İhlas Haber Ajansı muhabirleri ödülleri adeta sildi süpürdü. ‘Videolu Haber' kategorisinde ‘Sahte Doktor' haberi ile İHA Muhabiri Şaban Kardeş birincilik ödülü, ‘Haber Fotoğrafı' kategorisinde “Balıkçı ve Leylek” fotoğrafı ile İHA Muhabiri Halil Dağ birincilik ödülü, ‘Haber Fotoğrafı' kategorisinde “SOLOTÜRK” fotoğrafı ile İHA Muhabiri Tunay Özdemir ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Gecede İhlas Haber Ajansı Trakya Bölge Müdürü Mefail Akçatepe'ye de plaket takdim edildi.

Ödül gecesinde günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın, "2020 yılında Süleymanpaşa'da, Tekirdağ'da emek veren, gece gündüz demeden çalışan gazeteci meslektaşlarımıza faydalı olmak, bu şehre yenilikler kazandırmak için yönetim kurulumuz ve üyelerimiz ile birlikte çıktığımız bu yolda pandemi dönemi haricinde son iki yılda birçok yeniliğe imza attık. Gazeteci arkadaşlarımızı teşvik etmek, yenilikler kazandırmak için geçen yıl başlattığımız yarışmamızın çerçevesini genişleterek bu yıl da düzenledik. İnşallah seneye daha büyük bir çerçeveye uzanan bir yarışma düzenleyeceğiz. Yarışmamızın düzenlenmesinde emeği geçen ve yönetim kurulumuzun arkasında duran üyelerimize, bizlere destek olan sponsorlarımıza ve büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Mehmet Basmacı



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