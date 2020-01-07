İHA Spor ekibi Antalya'da kamp yapan takımları takip ediyor

2019-2020 futbol sezonunun devre arasında futbol takımları Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. İHA Spor ekibi muhabirleri Ozan Buğra Koşar, Bozhan Memiş, Mehmet Şirin Topaloğlu, Uygar Aydın'da futbol kulüplerinin çalışmalarını yerinde takip ediyor. İşte İHA Spor muhabirlerinin Samsunspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Altay teknik direktörü Ali Tandoğan, Karagümrük teknik direktörü Ömer Erdoğan ve Vanspor teknik direktörü Taner Taşkın ile gerçekleştirdikleri röportajlar...

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ERTUĞRUL SAĞLAM: ''HEDEFİMİZ SAMSUNSPOR'U AİT OLDUĞU YERE TAŞIMAK''

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Hedefimiz belli. Nisanın sonunda 1. Lig'e çıkmak ve daha sonra Süper Lig'e çıkmak. Samsunspor'u ait olduğu yere taşımak” dedi.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Samsun'un memleketi ve yuvası olduğunu dile getiren Sağlam, “Dolayısıyla tekrar burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, sorumluluğunu taşıyoruz. Hedefimiz belli. Nisanın sonunda 1. Lig'e çıkmak ve daha sonra Süper Lig'e çıkmak.

Samsunspor'u ait olduğu yere taşımak. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, taraftarımızın endişesi olmasın. 2 takviyemiz oldu takıma ve 3 takviyemiz daha olacak. Takımımızı bu zorlu mücadelede destekleyecek kadromuz olacak. Çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

ALTAY TEKNİK DİREKTÖRÜ ALİ TANDOĞAN: ''KLOPP İLE DÜŞÜNCE YAPIMIZ ÇOK BENZİYOR''

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Liverpool'un çalıştırıcısı Jürgen Klopp ile düşünce yapılarının ve oyuncu ilişkilerinin çok benzediğini söyledi. TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 10. sırada tamamlayan Altay, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Yoğun bir kamp dönemi geçiren İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Ali Tandoğan, İHA'ya takımın son durumu ve kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“Sezonu iyi yerlerde bitirmek istiyoruz”

Altay'ın ligin 17 haftalık bölümündeki performansını değerlendirerek konuşmasına başlayan Tandoğan, “Zaman zaman beklentilerin çok yüksek olduğu ortamlarda istediğiniz sonuçları alamadığınızda doğal olarak oyuncular düşüş yaşayabiliyorlar. Biraz şansa ihtiyacınız olduğu süreç olabiliyor, şansı da herkes kendi oluşturur. Biz geldikten sonra şunu gördük ki takım biraz kopuk. Saha içerisinde kopuk anlamında söylemek istiyorum. Bunu biraz tamamlamaya çalıştık. Çok kısa sürede oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalıştılar, kolay değildi. Bir de çok zor maçlar oynadık. Adana Demirspor, Erzurumspor, Giresunspor bunlar çıkış yakalayan takımlardı. Buradan aldığımız puanlar bizim için çok değerliydi. Çok kötü de geçebilirdi, futbolun içinde olan şeyler bunlar. Ama biz iyi geçirdik. İkinci yarı çok daha zor olacak. Herkesin birbirini çok rahat yenebileceği bir ligdeyiz. Daha önceki dönemlerde bunlar yaşanmıyordu. Sürprizler nadir olurken burada çok fazla sürprizler olmaya başladı. Çok iyi hazırlanıp ve çok disiplinli oynayıp sezonu iyi yerlerde bitirmek niyetimiz” diye konuştu.

“İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum”

Yeteneğin yanında futbolcunun oyun disiplini içerisinde olması gerektiğine dikkat çeken Ali Tandoğan, “Bugün elinizde bir Messi olsa zaman zaman bazı fedakarlıklar yaparsınız. Ama bizde öyle bir oyuncu yok. Bu ligde çok koşmayan, çok mücadele etmeyen takımlar başarıya ulaşamıyor. Benim oyun felsefemde takım oyunu var. Biz sezon başı kampında olmadığımız için neler yaptıklarını, nasıl ilerlediklerini bilmiyoruz ama geldikten sonra çok yol kat etmeye başladılar. Daha da iyi olacağız. Ama zamana ihtiyacımız var, hemen olacak bir şey değil. Maç periyodunda da çok fazla zamanımız olmadı. Üçer günlük antrenmanlarda ara yükleme yaptık derken hemen maç haftası geliyordu. Burada hızlandırılmış yüklemeler yapıyoruz. 1 ay aramız olmadığı için kondisyon yüklemesi zamanımız da çok olmuyor. Ben iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Tandoğan, play-off şanslarının sorulması üzerine ise şunları söyledi:

“Hedeflerimiz arasında tabii ki bunlar var. Biz Altay kulübüyüz. Allah kötü günler yaşatmasın bize. Ama futbolun içinde her şey var. Biz o günleri yaşamak istemiyoruz. Hedefimiz hep yukarıya olacak.”

“Klopp dünya üstünde bir hoca”

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile benzer yapıda olduklarını dile getiren genç teknik adam, “Beğendiğim Klopp var. Hoşuma gidiyor, çok iyi hoca. Onun belgesellerini izlediğimde düşünce yapımız ve oyuncularla ilişkilerimiz birbirine çok benziyor. Tabii o dünya üstünde bir hoca şu anda. Bizim o noktalara gelebilmemiz için çok çalışmamız lazım. İnşallah bunu başarıp belki de ülkemizi yurt dışında temsil edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Avrupa'ya açılmam gerekiyor”

Ali Tandoğan, kariyer hedefline ilişkin olarak da, “İlk başlarda hedefim Türkiye Ligi'nde en üst takımlardı. Şimdi inşallah Avrupa'ya açılırız, açılmam gerekiyor” dedi.

KARAGÜMRÜK TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖMER ERDOĞAN: ''İLK MAÇIMDA BURSA'DA DUYGUSAL BİR 90 DAKİKA OLACAK''

Karagümrük'le anlaşan ve teknik direktörlük kariyerine adım atan Ömer Erdoğan, samimi açıklamalar yaptı. Karagümrük'ün başında ilk maçına, kaptan olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Bursa deplasmanında çıkacak olan Erdoğan, kendisi adına duygusal bir mücadele olacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca Chelsea, Dortmund, Leverkusen ve Mönchengladbach'da antrenörlük stajı yaptığını söyledi.

Teknik direktörlük eğitimi aldıktan sonra ilk görevini TFF 1. Lig ekibi Karagümrük'te yapacak olan Ömer Erdoğan, Antalya kampında İhlas Haber Ajansı'na samimi açıklamalar yaptı. Hem kendisi hem de Karagümrük adına bu görevin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Çalışmalara ayın 2'sinde başladık ve gün geçtikçe tempoyu artırıyoruz. Devre arasının süresi kısa. Tatil uzun sürmediği için oyuncuların da çok kaybı olmadı. Zaten ekibimde çok değerli bir kondisyoner, atletizm hocamız var. Kendisi doçent. Bu konuda çok yardımcı oluyor bize. Sürekli veriler alıyor, testler yapıyoruz. Oyuncular da çok gayretli, istekli. İnşallah bunu sezona yansıtırız” diye konuştu.

“Kendime yatırım yapıyorum”

Kendisini sürekli geliştirmeye çalıştığını sözlerine ekleyen Ömer Erdoğan, “Ben kendimi sürekli geliştirmeye çalışan, araştıran, yenilikleri öğrenmeye çalışan bir karaktere sahibim. Son dönemde, 3-4 yıldır antrenörlük için eğitim aldım. Ertuğrul hocanın yanında 2 dönem yardımcı antrenörlük yaptım. Bunun dışında da İngiltere'nin Chelsea, Almanya'nın Dortmund, Leverkusen ve Mönchengladbach kulüplerinde staj yaptım. Sürekli araştırıyorum, çok da meraklıyım. Çünkü bu işin sonu yok, her zaman kendinizi eğitmeniz gerekiyor. Futbol her sene değişiyor ve yenileniyor. Kendinize yatırım yapmanız gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum ve inşallah bunun da karşılığını alırım” ifadelerini kullandı.

“Klopp iyi bir hoca ama çok da iyi bir insan”

Teknik adamların kendisini geliştirmesi durumunda aynı takımda uzun soluklu görevler alabileceğini söyleyen genç teknik adam, “Yeter ki bu imkanlar sağlansın. Hocalar da kendisini sürekli geliştirir ve başarılı olursa, olmaması için bir neden yok. Klopp bana göre dünyanın en iyi ve en başarılı hocası. Ben kendisinin biyografisini okudum ve kendisiyle tanışma fırsatı buldum. Kaliteli bir hoca olduğu gibi kaliteli de bir insan. Başarısı sürpriz değil. Çok iyi antrenman bilgisine sahip olabilirsiniz ama insani ilişkileriniz iyi değilse bir yerde problem çıkar. Liverpool'lu oyuncular ve daha önce Dortmund'lu oyuncularla yapılan röportajlarda, hocanın ne kadar kaliteli olduğunu ve ne kadar sevdiklerini dile getiriyorlardı. Ben de tanıma fırsatı bulduğum için bunu onaylayabiliyorum. İyi bir örnek, çok büyük bir hoca. O da buralara adım adım geldi. Mainz'da oynarken çok başarılı bir oyuncu değildi. Savunma oyuncusuydu ama vasat bir oyuncuydu ve bırakarak genç yaşta antrenörlüğe başladı. Mainz'da antrenörlüğe başladı, ardından Dortmund'da muhteşem başarılara imza attı. Şimdi de Liverpool'da başarılı ve keyifli bir futbol oynatıyor” açıklamasını yaptı.

“İnşallah uzun soluklu bir birliktelik olur”

Süleyman Hurma'nın kendisini bu göreve layık gördüğünü ifade eden Ömer Erdoğan, “Kendisiyle 21 yıl önce Erzurum'da beraber çalıştık. 21 yıllık bir dostluğumuz, abi-kardeş ilişkimiz var. Bana güvendi ve benim bu işi yapabileceğim kapasitede olduğumu gördüğü için bana bu görevi verdi. Bana bir sorumluluk verdi. Zaten çalışmayı, kendisini geliştirmeyi deneyen bir hoca adayıyım. Şimdi daha büyük bir sorumluluk var üzerimde ve inşallah kendisine layık olurum. Süleyman abinin mantalitesi de benimle uyuşuyor. Kendisi de Avrupa düşüncesinde. Kulübü çok iyi yerlere getirmek istiyor. Kulübü 2. Lig'de alırken, 1. Lig'e taşımak için almadı. Sezon başında da bu takım şampiyonluk hedefiyle kuruldu. Sezona da iyi başlandı. Bazı sıkıntılardan dolayı biraz üst sıralardan uzaklaşıldı ama puan durumunda takımlar birbirine yakın. İnşallah birlikteliğimiz uzun sürer. Yeter ki biz başarılı olalım, inşallah her şey güzel olur” dedi.

“Duygusal bir maç olacak”

Karagümrük'ün başında ilk maçına, 2010 yılında kaptan olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Bursaspor'a karşı deplasmanda çıkacak olan Erdoğan, “İkinci yarının ilk maçı Bursaspor deplasmanı. Tabii ki duygusal bir maç. Ama profesyonellikte duygusallığa yer yok. Karagümrük'ün başarısı için neredeyse 24 saatimi veriyorum. Tek düşüncem sezona iyi başlamak olacak. Bursa'nın yeri bizde başka ama bu maçta tabii ki kazanmak için sahaya çıkacağız. Duygusallığa yer yok. Bizim için de şanslı bir stat ve inşallah bu maçta da aynı şekilde olur” diyerek sözlerini tamamladı.

VANSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ TANER TAŞKIN: ''DOĞRU OYNAYACAĞIZ FUTBOL ADINA DOĞRULARI YANSITACAĞIZ''

Vanspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Biz son 5 haftada 4 rakibimizi yenmeyi başardık. İkinci devre gelen arkadaşlarla daha güçlü bir takım haline geldik. Doğru oynayacağız, futbol adına doğruları yansıtacağız” diye konuştu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Vanspor devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürürken Teknik Direktör Taner Taşkın İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Ligin son 5 haftasında aldıkları 12 puanla Play-Off'un içine kendilerini attıklarını belirten Taşkın, “İstekli arzulu bir takım haline geldik.

İkinci yarı takımımıza takviye yapmamız gerekiyordu. 7 oyuncu ile yollarımızı ayırdık ve yerine 5 arkadaşımızı takıma ilave ettik. Şu an bir uyum süreci yaşıyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor. 12-13 günden beri Antalya'dayız. 17 günlük bir kamp süreci var. Buradan İstanbul'a hareket edeceğiz. Sonra Bandırmaspor ile oynayacağız.

Zorlu bir rakip, final gibi bir maç olacak. Takımıza çok güveniyoruz. Arkadaşların isteği arzusu iyi. 2. devre 9 içeride, 8 dışarıda oynuyoruz. Bunları doğru oynadığımız takdirde zirveyi yakalayacak bir güce sahibiz. 6 puanlık bir mesafe gerideyiz. Sadece bizim kazanmamız gerekmeyecek, rakiplerin kaybetmesi gerekiyor. Biz son 5 haftada 4 rakibimizi yenmeyi başardık. İkinci devre gelen arkadaşlarla daha güçlü bir takım haline geldik. Doğru oynayacağız, futbol adına doğruları yansıtacağız” dedi.

Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın