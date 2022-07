'İhanetiyle Bitmeyen Terör Örgütü FETÖ' tüm detayları ile ele alındı

6 yıl önce tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin unutulmaması için İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi geleneksel hale getirdiği konferansını bu yıl online platform üzerinden gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Pelin Yantur'un yaptığı “İhanetiyle Bitmeyen Terör Örgütü FETÖ” isimli konferansın açış konuşmasını ise Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu yaptı.

“Arkasında küresel efendilerin olduğu bir ihanet şebekesi ile karşı karşıyayız”

Prof. Dr. Hacısalihoğlu, yaptığı konuşmada FETÖ terör örgütünün hala canlı kalmaya çalıştığının altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Yaşadığımız sürecin ne olduğunu, nasıl geliştiğini, neyi hedeflediğini, yarına ilişkin hangi şer planlarını yaptığını bilerek, aslında bugün bu sürecin nerede olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Sonuçta arkasında küresel efendiler olduğu bir ihanet şebekesi ile karşı karşıyayız. Bir emperyalist kuşatmanın aparatlarıyla uzantılarıyla Amerikan derin devletinin aparatlarıyla karşı karşıyayız. Bitti mi? Tükendi mi? Küresel ağ diriliğini ve canlılığını yitirdi mi? Asla. Hala aynı şer, aynı kirli heveslerini diri canlı tutuklarını görüyoruz. O açıdan her yıl bunun altı mutlaka çizilmeli, en ufak bir unutkanlık, kayıtsızlık, tedirginlik bu sürecin bugünden yarına nerelere taşınacağını, taşınmak isteneceğini bilmek gerekir. Bugün geldiğimiz noktada mücadele edilmesi gereken her alanda, her kurumda nelerin yaşandığını nelerin başarıldığını bilerek kuşkusuz adım atmak gerekir. Önemli mesafe alındığı, içeride önemli ölçüde belinin kırıldığı çok açık. Asla tükenmediklerini, hala kuyruklarını dik tutmaya çalıştıklarını görmeli ve bilmeliyiz.”

“Unutulan ihanetler tekrarlanır”

Prof. Dr. Hacısalihoğlu mücadelenin devam ettiğini ve unutulan ihanetin tekrar edeceğini hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti: “Bilgi bilince dönüştükçe kalıcılaşıyor ve mücadele ruhunu net olarak ortaya koyuyor. Bu bir 15 Temmuz bilinci. O gün 251 şehidimiz, 2196 gazimiz tarihe adlarını işlediler. Onlar canlarını verdiler. Hiç kimseden bir şey beklemeksizin sokaklara döküldüler, istiklalini korumak, iradelerini teslim etmemek üzere emperyalizme karşı direndiler ve dalga dalga günlerce nöbetler tutuldu. İstiklal nöbetiydi onlar; sakın ola bir daha böyle bir şeye yeltenmeyin mesajıydı. Bizi öyle Suriye'de Irak'ta perişan ettiğiniz gibi bölemezsiniz, geleceğimize hükmedemezsiniz, istiklalimizi elimizden alamazsınız. Onun direnci, onun mücadelesiydi. O direnç, o mücadele, o kararlılık ve o bilinç sürecek. Sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç Bosna Soykırımı için ‘unutulan soykırım tekrarlanır' demişti. Şimdi onu uyarlayalım ve diyelim ki, evet unutulan soykırımlar da tekrarlanır ama unutulan ihanetler de tekrarlanır.“

“FETÖ ile mücadele konusunda rehavet, ihanetten başka bir şey değildir”

Nedim Şener ise konferansta yaptığı değerlendirmede terör örgütleriyle mücadelede rehavete kapılmanın en büyük yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi: “15 Temmuzun bir yönü destan, bir yönü ihanet. İhanetten bugüne geldik ve 6 yıl geçti. 2190 gün geçmiş ve ne yapmışız? Elde ne olmuş? Düşmanla savaşırsanız, bunun tarihte tekerrür etme şansı olmayabilir; düşmanı yenersiniz. Ama haini yok edemezsiniz çünkü o hain içerideki kurt. Kemiriyor. Hala yapıyor. Bugün en çok kullanılan kelime, işi biraz daha yumuşatarak ‘rehavet' kelimesi. Rehavete mi kapıldık? Bakın 251 insanımızın bir gecede şehit olduğu bir olay tarihimizde yoktur. PKK Terör örgütü veya başka olaylarda bir gecede böyle bir kayıp yaşamadık. Hem de böylesine bir ihanetle yaşamadık. Dolayısıyla FETÖ ile mücadele konusunda rehavet, benim nezdimde ihanetten başka bir şey değildir. Çünkü hainin affı yok. Hain sizi affetmeye, hain geri gelmeye, hain tekrar aynı yolları aynı yöntemleri kullanmaya hazır ve mücadele ediyor.”

“FETÖ 40 yıl boyunca hangi iktidar ayaktaysa ona yapışarak büyümüş”

FETÖ'nün iç ve dış destekçilerine dikkat çeken Şener sözlerine şöyle devam etti: “FETÖ, 80 milyona ihanet etmiş. Peki, nasıl ayakta kalabiliyor? ABD, Avrupa ve Almanya başta olmak üzere; onların desteği, koruması, himayesi, finansmanı ve lojistiği ile ayrıca içeride siyasi ayak bulabilmesiyle. Fethullahçı Terör Örgütü 40 yıllık bir örgüt. Örgütün siyasi ayağı şudur diye tanımlayabileceğiniz bir parti yok. 40 yıl boyunca hangi iktidar ayaktaysa, hangi güç ayaktaysa, ona yapışarak onunla beslenerek büyümüş. Örgüt uluslararası desteği olmadan, siyasi bir angajmanı olmadan hayatta kalamıyor.”

“TSK içinde, emniyet içinde, MİT içinde kişilerden sorumlu mahrem imamlar var”

Son olarak FETÖ'nün yapılanmalarına da değinen Nedim Şener ayrıca, “FETÖ'nün askeri yapılanması vardır. Mahrem yapılanması vardır, emniyet yapılanması vardır, yargı yapılanması vardır. Bunlar onların evlerinden yetişerek o kadrolara yerleştirildiler. Ama hiç birisinin içerisinde siyasete angaje edilecek elemanlar yetiştirilmedi. Çünkü Fethullah Gülen'in stratejisinde bu yok. Ben devleti bürokrasiyi ele geçirerek zapt edeceğim, kılcal damarlarına kadar gireceğim diyor. Siyasetle gelirsen, siyasetle gidersin. Ama bürokrasiye sahip olursan devlet senin olur, adamın mottosu bu. 15 Temmuz sırasında 12-13 bin civarında hakim savcı vardı, 4 bin civarında ihraç edildiler. 8 bin kaldı. O gün yapılan mücadeleye bakın, rakam bugün 22 bine çıktı, bugünkü mücadeleye bakın. Bugün FETÖ ile mücadele edenler, savcılar, polisler neredeler? Ediyormuş gibi görünenler neredeler? Muhalefeti eleştirelim. Devletin içinde ne oluyor? Bize şöyle yapıyorlar. 15 Temmuz darbe girişiminde darbeye girişenler tamam teröristte geri kalanları ile uğraşmayın. Darbe girişimine 5600 civarında subay - astsubay katıldı. O günden bu tarafa 25 bin kişi TSK'dan FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle ihraç edildi. Bakın darbeye girişlerinin 5 katı subay astsubay ihraç edildi. 25 bin kişiyi yan yana statlar almaz. Darbeye karışan 5600 o günden bu tarafa ihraç edilen 25 bin. Bir o kadarının daha soruşturması var. Bu güne kadar 5200-5500 civarında mahrem imam yakalandı. Ne demek bu? TSK içinde, emniyet içinde, MİT içinde kişilerden sorumlu mahrem imamlar var. Bunlar o kişilerin görev yaptığı alanlardan bilgileri alıyorlar örgüte taşıyorlar, örgütten aldıkları talimatla aşağıdaki o kamu görevlisi olan bürokratlara veriyorlar, onlara ne yapacaklarını söylüyorlar. Diyeceksiniz ki 5500 ne anlatıyor bize? Bunlar sivilse ne yapıyorlar gerçek hayatta? Bakın 4 binden fazlası öğretmen. Yani sizin bir ilkokulda bir ortaokulda bir lisede veya üniversitede akademisyen gibi gördüğünüz kişilerden 4 bini mahrem imam. TSK içerisinde tespit edilenlerin yüzde 40'ı kendi itirafçı olmuş zaten. Masum denilen askeri öğrencilerin lise ve harp okulu boyutlarıyla yüzde 52-58 arasında itirafçılık var. Kendileri anlatıyorlar.”