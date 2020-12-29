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İHA'nın haberi ses getirdi: Çöp dağı temizlendi

İHA'nın haberi ses getirdi: Çöp dağı temizlendi
İHA'nın haberi ses getirdi: Çöp dağı temizlendi

İstanbul’da Terkos gölüne birkaç kilometre mesafede bulunan çöp dağının İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından haber yapılmasının ardından İBB harekete geçti.

İHA’nın haberi ses getirdi: Çöp dağı temizlendi - Tıkla İzle

Sabah erken saatlerde 18 araç ile alana gelen 90 kişi, saatlerce süren çalışmaların ardından tonlarca ağırlığındaki çöpleri temizledi. Çalışmalar havadan drone kamerası ile görüntülendi.

Terkos Gölü'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede Çatalca'da bulunan çöp dağı İHA tarafından dün haber yapılmıştı. İnsanın doğaya verdiği tahribatın büyüklüğü havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serilmişti. İHA'nın drone kamerası ile çekip servis ettiği görüntüler onlarca televizyon kanalında ve yazılı medyada yer buldu. Görüntülerde insanların vahşice doğaya verdiği zarar görenlerin yüreğini sızlatmıştı.

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İBB ekipleri çıkan haberlerin ardından bugün alanda çalışma başlattı. 90 kişi yanında getirdikleri 18 araç ile saatlerce süren çalışmalarda tonlarca ağırlığındaki çöpleri toplandı. Alanda yapılan incelemede bir buz fabrikasının plastik atıklarına rastlandı. Ekipler atıklar ile ilgili olarak inceleme başlattı. Alanda yapılan çalışmalar yine İHA drone kamerası tarafından görüntülendi.

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