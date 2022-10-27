İHA'nın haberi ses getirdi, Feride okuluna kavuştu

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Koyunuşağı köyünde ailesiyle birlikte ikamet eden Feride Uçar, köylerinin Baskil ve Keban ilçesinin ortasında kalmasından dolayı, Baskil'de kayıt yaptırdığı liseye gidemiyordu. Bağlı oldukları Keban ilçesinde taşımalı sistemin ve pansiyonun olmamasından dolayı Baskil'de bulunan Anadolu Lisesine kaydını yaptıran Feride Uçar, pansiyonun açılmaması, taşımalı sistemin de ikametlerinin Keban ilçesinde olmasından dolayı hayalini kurduğu eğitiminden uzak kaldı.

Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansının gündeme taşıdığı Feride'nin mağduriyetine yetkililer kayıtsız kalmadı. Bunun üzerine ilçe kaymakamının talimatı üzerine servis sorunu giderildi. Bu sene ilk kez okuluna kavuşan Uçar, yetkililere teşekkür etti.

Okuluna kavuştuğu için mutlu olan Feride Uçar, “Servisim okul açıldığından beri beni almamasından dolayı okuluma gidemiyordum. Haber yapıldıktan sonra okuluma başladım. Servis beni almaya geldi. Bu sorunu çözen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Yakup Sağlam - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu



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