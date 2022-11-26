İHA'nın haberi ses getirdi, inşaat alanında tehlike saçan çukurun üzeri kapatıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir inşaat alanında yaklaşık 2-3 metre derinliğinde olan içi dolu su çukur etrafına toplanarak oyun oynayan çocuklar için tehlike saçarken, yürekleri ağza getiren anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere ulaşan İHA muhabirinin haberinin ardından inşaat sahibi harekete geçerek çukurun üstünü kapatıp, etrafına şeritler çekti.

Serhat Abi



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