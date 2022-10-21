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İHA'nın haberi sonrası polis memuruna teşekkür belgesi

İHA'nın haberi sonrası polis memuruna teşekkür belgesi
İHA'nın haberi sonrası polis memuruna teşekkür belgesi

Zonguldak’ta iki bina arasından açılmak istenen yola oturarak tepki gösteren kadının elini öperek ikna eden polis memuru, sergilediği davranışıyla takdir topladı. Polis memuru, Emniyet Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

19 Ekim'de Meşrutiyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi 168 Evler mevkiinde belediye marifetiyle yol çalışmak istenmesi sebebiyle mahalle sakinleri, zabıta ve polis memurları arasında gerginlik yaşanmıştı. Eylem yapan vatandaşları sakinleştirerek, sabır ve özverili davranış ortaya koyan polis memuru İnci Bayram'ın anlamlı hareketi yediden yetmişe herkesten büyük takdir topladı. Yola oturarak kalkmak istemeyen mahalle sakininin elini öperek ikna eden polis memuru samimi davranış sergiledi.

Emrecan Bayram

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