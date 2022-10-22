İHA'nın mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Haber Merkezi Kameramanı Cem Geçim, Aynur Bülbül ile Nazım Hikmet Kültür Merkezi Nikah ve Kokteyl Salonu'nda düzenlenen nikah töreninde mutluluğa 'evet' diyerek dünya evine girdi. Nikah törenine Geçim ve Bülbül aileleri ve dostlarının yanı sıra Türkiye Gazetesi Ankara Temsilci Akif Bülbül, İHA çalışanları, basın camiasından Geçim'in meslektaşları ve çok sayıda davetli katıldı. Nikah töreninin ardından pasta kesildi ve davetliler müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.

Kemal Diri - Yunus Emre Aytekin



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