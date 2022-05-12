İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İHA'ya bir ödül daha

İHA'ya bir ödül daha
İHA'ya bir ödül daha

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından Dünya Veteriner Hekimleri Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, İhlas Haber Ajansı (İHA), TVHB Basın Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından, Orman Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde Dünya Veteriner Hekimleri Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, TURCOVAC aşısının mucidi Veteriner Hekim Viroloğu Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından basın ve hizmet ödüllerinin takdimi için düzenlenen törene geçildi.

Törende, İhlas Haber Ajansı (İHA), TVHB Basın Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş - İbrahim Çakmak

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.