İHA'ya çevre ödülü

Bu yıl 11'inci kez düzenlenen ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Sanayi ve Yeşil Nokta Basın Ödülleri kapsamında ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Sanayi ve Yeşil Nokta Ödülleri sahiplerini buldu. Haber ajansı dalında İhlas Haber Ajansı (İHA) çevreye duyarlılık gösteren, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye yönelik haberleri nedeniyle ödüle layık görüldü. Ödülü İhlas Haber Ajansı adına Ekonomi Haberleri Müdürü Zafer Okay aldı. ÇEVKO Vakfı'nın 31. kuruluş yılı olan 2022 yılında, 2022 Yılı ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Sanayi ve Yeşil Nokta Basın Ödülleri töreni TOBB Plaza'da ve aynı anda dijital ortamda da gerçekleştirildi. Yeşil Nokta Basın Ödülleri, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik duyarlılık gösteren basın-yayın kuruluşlarına, habercilere ve toplumun takdirini kazanmış kişilere veriliyor. İki yılda bir düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri ise çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarında, belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşların, yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendiriyor. Bu ödüller, kişileri ve kurumları benzer davranış ve çalışmalara özendirmeyi ve teşvik etmeyi de hedefliyor.

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