İHA'ya 'En İyi Haber' dalında ödül

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin bu yıl Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda düzenlediği ‘Hamit Beste Spor Başarı Ödülleri'nde, 'En İyi Haber', 'En İyi Fotoğraf', 'En İyi Sayfa Düzeni' ve 'En İyi Görüntü' dallarında yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Ödül töreninde konuşan TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ödül alan meslektaşlarını kutlayarak, "Daha nice güzel etkinliklerde bir arada olmayı umut ediyoruz" dedi.

Yılın futbol takımı ödülü Adana Demirspor Kulübü'ne, Yılın Spor Yöneticisi ödülü Murat Sancak'a, yılın fark oluşturan kulübü ödülü Adasokağı Hentbol Takımı'na, yılın tesis ve yatırım ödülü Adana Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü'ne, yılın gelecek vadeden sporcu ödülü ise milli takım güreşçisi Batuhan Öksüz'e verildi.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Umutcan İşledici, ‘Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı' başlıklı haberiyle 'En İyi Haber' dalında ödül kazanırken, Can Çelik ve Hüseyin Sungur da haber dalında, Yüksel Eker, Mustafa Yusuf Kantarlı, Basri Baş fotoğraf dalında, Erhan Zereyak sayfa düzeni dalında, Çağlar Öztürk, Memiş Akçam ve Bekir Özbek'e TV haber, görüntü dallarında ödülleri protokol tarafından verildi.

Ayrıca gecede Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'a da spora yaptığı yatırımlar nedeniyle teşekkür plaketi verildi.