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İHA'ya ve Türkiye Gazetesi'ne bir ödül daha

İHA'ya ve Türkiye Gazetesi'ne bir ödül daha
İHA'ya ve Türkiye Gazetesi'ne bir ödül daha

İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Türkiye Gazetesi, Karabağ savaşını dünya kamuoyuna duyurduğu için ödüle layık görüldü.

Merkezi Azerbaycan'da bulunan Toplumsal Siyasi Süreçlerin Uluslararası Araştırmalar Merkezi(İSBAM) ve Anka Der, Azerbaycan'ın haklı davası olan Karabağ savaşını dünya kamuoyuna ulaştırdığı için gazetecilere ödül takdim etti. Bu kapsamda İhlas Haber Ajansı ve Türkiye Gazetesi ödüle layık görüldü.

Özel bir otelde düzenlenen tören, Azerbaycan ve Türkiye'nin milli marşlarının okunması ve şehitlere saygı duruşuyla başladı. Törende açılış konuşması yapan İSBAM Başkanı Samir Adigözelli Zafer, medya ödülüne layık görülen gazetecileri tebrik ederek Azerbaycan Türkiye arasında mevcut olan enformasyon bağlantılarının bundan sonra daha gelişmesi gerektiğine dikkat çekti.

Daha sonra konuşma yapan Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Birinci Katibi Aygün Gocayeva da yaptığı konuşmada, Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinde medyanın önemine değindi. Kırk dört günlük savaşta Azerbaycan'ın haklı davasına destek veren Türkiyeli gazetecilere verilen ödüllerin önemine de değinen Gocayeva bu ödülü takdim eden İSBAM ekibine teşekkür etti.

Ömer Faruk Karataş - İbrahim Çakmak
 

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