İhbara giden polisi boynundan bıçakladı

Olay, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesine bağlı Hasani Basri Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olan Yakup D.'nin rahatsızlanması üzerine çevredekiler tarafından 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi. Yakup D. olay yerine gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca, sağlık çalışanları polis ekiplerinden destek istedi.

Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Olay yerinde ekiplerin müdahalesi sırasında Yakup D. cebinden çıkardığı bıçakla, polis memuru V.Y.'yi boynundan bıçakladı. Yaralı polis memuru ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için arama çalışması başlattı. Olay yeri ve çevresinde büyük güvenlik önlemi alan ekipler, metruk binaları da didik didik aradı. Kaçan zanlıyı polis ekipleri olay yerinden 1.5 kilometre uzaklıktaki Mahallebaşı semtindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan zanlının 11 suç kaydının da olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

M. Ertuğrul Polat

