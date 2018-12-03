İHH'dan 30 bin kişiye kış yardımı

Kış ayları en çok onlar için zor geçiyor. Her yıl binlerce insan evlerini savaşlar sebebiyle terk etmek zorunda kalıyor. Binlerce göçmen çıktıkları yolculukta hayatlarını kaybediyor. Geri kalanlar kışın dondurucu soğuğuyla yüzleşiyor. Kış, mülteci kamplarında soğuk, hastalık ve ölüm anlamı taşıyor. Milyonlarca ihtiyaç sahibinin elbise, bot, battaniye ve gıdaya ihtiyacı var. Aniden bastıran kar yaşışlarını, üşüyen elleri, titreyen bedenleri, tek bir şey ısıtabilir: Sıcacık Bir İyilik!

Kuruşulunun 26. yılında İHH İnsani Yardım Vakfı, Kış Çalışmalarına “Sıcacık Bir İyilik” sloganıyla start verdi. Bu kapsamda İHH, yurdun dört bir yanında ve dünyada 15 ülke ve bölgede toplamda 28 bin 38 mazlum, mağdur ve muhtaca yardım ulaştıracak. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, ihtiyaç sahiplerine kömür, odun, yakıt, battaniye, soba, şofben ve kışlık kıyafet ulaştıracak.

81 ilde, 15 ülke ve bölgede

İHH'nın, 81 ilde yürüteceği faaliyetlerden 17 bin 500 kişi, yurt dışında yürüteceği faaliyetlerden ise 10 bin 538 kişi istifade edecek. Yurt dışında faaliyet yürütülecek ülke isimleri ise şu şekilde:

Afganistan, Kırgızistan, Moğolistan, Rusya (Altay Özerk Cumhuriyeti), Kazakistan, Kırım, Azarbaycan, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan (Sancak), Lübnan ve Yemen.

7 ayrı hedef

İHH'nın proje ile birlikte hedeflediği ilkeler de şu şekilde:

-Türkiye'deki ihtiyaç sahibi ailelerin kışı daha rahat geçirebilmeleri için yardımda bulunmak

-Kış yardım çalışmaları vesilesi ile Müslümanlar arasında kardeşlik ve dayanışma duygularını yaşatmak

-Çalışma yapılan yerlerde tespit edilen sorunlarla ilgili olarak bölgelerin yapısına uygun yeni proje alanları belirlemek

-Misyoner ve sömürgeci zihniyetin ülkelerde sebep olduğu/olacağı dejenerasyonu önlemek

-Gidilen bölgelerdeki Müslüman halklara özgüven aşılamak ve organizasyon becerilerini arttırmak

-Siyasi krizlerin yaşandığı coğrafyalarda istikrar ortamı oluşmasına katkıda bulunmak

-Kış Yardımları 2018-2019'da gidilecek ülkenin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak bölgelerdeki gelişmeleri Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşmak

Yardım için

Hayırseverler, bütçelerine göre dilediği yardım malzemesinin tutarı kadar bağışta bulunabilecek. Kış paketinin tamamına destek vermek isteyenler 200 TL, ayrı ayrı yardım malzemelerine destek vermek isteyenler ise bot için 40 TL, mont için 45 TL, atkı - bere - eldiven için 25 TL, battaniye için 40 TL ve yakacak için de 50 TL yardımda bulunabilecek.

İHH aracılığıyla yurt içinde ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara Kış Çalışmaları kapsamında destek olmak isteyen bağışçılar, KIŞ yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine KIŞ koduyla bu yardımlara destek olabiliyor.

