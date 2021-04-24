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İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: Dükkanı kahvehaneye çevirmişler

İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: Dükkanı kahvehaneye çevirmişler
İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: Dükkanı kahvehaneye çevirmişler

Tekirdağ'da korona virüs kısıtlamalarını ihlal ederek kahvehaneye çevrilen dükkanda oyun oynayan 12 kişiye 49 bin TL ceza kesildi.

Ülke genelinde uygulanan korona virüs kısıtlamalarında, polis ekipleri denetimleri elden bırakmıyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde yaptıkları denetimde bir dükkanda hareketlenmeler olduğunu fark etti. Ekiplerce yapılan denetimlerde dükkanın kahvehaneye çevrildiği ve içeride 12 kişinin masalarda oyun oynadığını tespit etti. 12 kişiye korona virüs salgını tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 49 bin lira ceza kesilirken, dükkana çevrilen kahvehane mühürlendi.

Serdar Şahin - Halil Dağ

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