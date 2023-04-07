İhlas çalışanları iftarda buluştu

İhlas pazarlama ve Türkiye gazetesi çalışanları, Buca'da bulunan bir restoranda verilen iftar yemeğinde buluştu. Yemeğe İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, İhlas Haber Ajansı (İHA) İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın, İzmir İhlas Matbaa Müdürü Ahmet Yılmaz, İzmir İhlas Yurt Müdürü Mahmut Aydın, İzmir Kuzey Grubu İhlas Servisleri Bölge Müdürü Mustafa Gürel, Güney Grubu Bölge Müdürü Bahrettin Altuntaş, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven ve İzmir İhlas Ailesi mensubu yaklaşık 350 çalışan katıldı.

Yemek öncesi konuşma yapan İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, “Çalışanlarımızın iş yerindeki mutluluğu bizi de mutlu eder. Bu mutluluğu sizlerin gözlerinde gördükçe bizde mutlu oluyoruz bunun için ne kadar şükretsek yine azdır” dedi. Arslan, katılımcılara İhlas Holding kurucusu merhum iş adamı Enver Ören'in hayatını anlatan "Hayat hayaldir Enver Ören" kitabı hediye etti.



Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri



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