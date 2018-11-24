İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Yeltekin: "Bu kadar başarının ardından başarısızlık lüksümüz kalmadı"

Beylikdüzü Mira Palas'da düzenlenen etkinliğe, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, genel müdür yardımcıları, okul müdürleri, öğretmenler ve okullarda görevli personel katıldı.

Keyifli ve sıcak bir ortamda geçen programda konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, sözlerine tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak başladı. Geçtiğimiz yılı İhlas Koleji için altın bir yıl olarak niteleyen Bedri Yeltekin, elde edilen başarılara değinerek, “YKS birinciliğimizin yanı sıra YKS 12.liği ve ilk 100'de 9, ilk 500'de 20, ilk 1000'de de 29 derece elde ederek bunun bir tesadüf olmadığını gösterdik. Bu kadar başarının ardından başarısızlık lüksümüz kalmadı” dedi.

“Akademik olarak yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okullarımızda öğrencilerimize yönelik uyguladığımız bire-birler, akşam çalışma atölyeleri, hafta içi ve hafta sonu etütlerimiz ile yoğun bir tempoda çalışıyoruz .” diyen Yeltekin, bu yıl da aynı başarıları tekrarlamayı hedeflediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 vizyon belgesine vurgu yapan Yeltekin, İhlas Koleji olarak yaptıkları sistemli ve disiplinli çalışmalar ile şimdiden vizyon belgesinde yer alan hedeflere ulaştıklarını ifade etti.

Yeltekin konuşmasının ardından organizasyona katılan öğretmenlerle sohbet etti ve onların Öğretmenler Gününü kutladı.