İhlas Ev Aletleri'nde Ar-Ge yatırımları sürüyor

Laboratuvar, test ve tasarım birimleri olmak üzere toplam 840 metrekarelik Ar-Ge alanına sahip olan İhlas Ev Aletleri, ürettiği ürünleriyle 2017 yılında Ar-Ge Merkezi statüsüne kavuşmuştu.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber şunları söyledi:

Türkiye'de ve iş dünyasında bir devrim yaşanıyor. Bu devrim Endüstri 4.0 yani bilgi teknolojileri devrimi ile birlikte, Ar-Ge Merkezlerine yapılan yatırımdır. Devletimizin Ar-Ge yatırımları için öncü ve teşvik edici davranışları meyvelerini vermeye başladı. Bu büyük atılım, iş dünyasının da cesaretini artırırken, sonuçları tablolara yansımaya başladı.

TÜBİTAK'tan aldığımız destek ve özverili ekibimizin yaptığı çalışmalarla Ar-Ge Merkezimizi kurduk. Geçen yıl, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Ar-Ge Merkezimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı rakamlara göre 2018 yılında Ar-Ge Merkezine yatırım yapan firmalar arasında yükselişine devam etmiştir. 28 yıldır yaptığımız üretimle istihdam, teknoloji ve yatırım faaliyetlerimizle ekonomimizin ve ülkemizin gelişime katkıda bulunuyoruz. Akademisyenler ve sanayicilerle yaptığımız işbirliği, nitelikli iş gücümüz sayesinde Türk ve dünya standartlarında ürettiğimiz ürünler ile dünya piyasalarından da yeni aksiyonlar alıyoruz. Başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, Avrupa, Amerika, Afrika ve Avustralya'ya kadar, tüm ülkelerde tescilli markalarımız ile 60'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bütün bu başarılarda, Ar-Ge Merkezimizin özverili çalışanları, ortaya koydukları emek ile başarının büyük payını almaktadır. Bu vesile ile 2019 yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni çalışmalarımızın yeni yılda da devam edeceğini bildirmek istiyorum.”