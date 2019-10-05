İhlas Ev Aletleri'ne uluslararası 'Takdir Belgesi'

NSF'in kuruluşunun 75'inci yılına özel Uluslararası Su Semineri, ulusal ve uluslararası katılımcıların iştiraki ile İstanbul'da düzenlendi. Seminerde İhlas Ev Aletleri'nin Aura Cebilon markasıyla ürettiği su arıtma cihazlarının yaklaşık 10 yıldır NSF sertifikasyonuna sahip olduğunun altı çizilirken, bu alanda Türkiye'de tek üretici olduğu aktarıldı. İhlas Ev Aletleri'nin 10 yıldır başarı ile sürdürdüğü üretimde kalite ve hijyene verdiği öneme istinaden düzenlenen 'Takdir Belgesi' İhlas Ev Aletleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kaya'ya takdim edildi.

NSF'in çalışmaları hakkında, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Genel Direktörü (EMEA) Tarık Bellahcene, şunları söyledi: "NSF, halk sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluğunu doğrulamak için ürünleri test eden, gıda, içme suyu üreten cihazlar ve su sağlığı ile gıdayla temas eden gereçler ve gıda kimyasalları ile ilgili belgelendirme yapan ve kâr amacı gütmeyen, bağımsız, uluslararası otorite bir kuruluştur. Latin Amerika, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'da 20 seneden beri değerlendirme ve belgelendirme hizmeti veriyoruz. Türkiye'deki faaliyetlerimiz; içme suyu ve gıda sektörününün değerlendirilmesi, gerekli testlerin ve denetimlerin yapılması suretiyle hijyen ve sağlık standartlarına göre sertifikalandırılmasıdır. Belge verdiğimiz kuruluşların özellikle üretim aşamalarını standartlara uygunluk bakımından değerlendiriyoruz. Türkiye'de gıdayla temas eden gereçler, içme suyu ve bazı kimyasal üretimi sektöründe 30'dan fazla şirkete belgelendirme sağladık. Özellikle gıda kimyasalları ve içme suyu ekipmanları konusunda belgelendirdiğimiz şirket vardır. Bunlardan biri de İhlas Ev Aletleri'dir. Yaklaşık 10 senedir, standartlara uygun şekilde üretim yapan, ürünlerinin hijyeni konusunda, üretimin her aşamasında gerekli hassasiyetleri gösteren ve belgelendirme yaptığımız günden bugüne kadar standartlara uygun şekilde üretim yapan başarılı bir şirkettir. Bu yüzden Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Uluslararası bu seminerde İhlas Ev Aletleri'ne bu belgeyi takdim ettik".

"Türkiye'de bu standartları sağlayan tek üreticiyiz"

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren İhlas Ev Aletleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kaya, "İhlas Ev Aletleri, su arıtma sektöründe oldukça tecrübeli. 1991 yılından bu yana bu sektörde bir üretim geçmişi ve tecrübesi var. Bu süre içerisinde milyonlarca cihaz üretmiş ve evlere girmişiz. Evsel tipi su arıtmada oldukça yetkin, profesyonel ve standartlara uygun şekilde üretim yapan bir şirketiz. Bu bağlamda yaklaşık 11 sene önce NSF ile çalışmaya başladık. NSF, dünyada su arıtma cihazlarını test, değerlendirme, denetleme ve belgeleme konusunda, dünyanın en yetkin, otorite ve önde gelen kuruluşlardan biridir. Oldukça uzun süren zorlu bir çalışma süreci ve detaylı testlerden geçtikten sonra ürünlerimiz standartlara uygun olduğunu kanıtladı. İşin zor olan yanı cihazın tamamına bu sertifikasyonu almaktır. Daha doğrusu sistemin tamamını kapsayacak şekilde sertifikasyona sahip dünyada fazla cihaz da yok. Cihazdaki bazı komponent veya bileşenler bazında olabilir, ama bizim cihazlarımızdaki gibi sistemin tamamına yönelik olarak belgelendirme ise oldukça azdır. Bu anlamda Türkiye'de su arıtma cihazları üreticisi sınıfında, sistemin tamamına yönelik bu standartları sağlayan ve bu sertifikaya sahip tek şirket biziz. Ürünlerimiz büyük çoğunluğu yerli üretimdir. Tedarik ettiğimiz her türlü komponent ve malzemenin de NSF sertifikalı olması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bu hassasiyetle ürünlerimizi, yerli piyasanın yanı sıra dünyanın dört bir tarafına da ihraç ediyoruz'' dedi.