İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül birden

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, “Gençlik Projelerini Destekleme Programı” kapsamında Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Geleceğin Medyası Germenicia'da Buluşuyor” adlı proje çalışması sonunda ödüller sahiplerini buldu.

Akşam yemeğinin ardından programda açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar, genç gazetecilere çağrıda bulundu. Başkan Çuhadar, “Onurlu ama çok zor bir meslek seçmişsiniz, gelecekte iyi bir gazeteci olmak istiyorsanız özel hayat ve kişilik hakları ile ülke çıkarlarına saygılı gazeteciler olun. Sizlerden temennim, amacınız halkın bilgilendirilmesi için uğraş veren mesleğin etik ilkelerini savunan bu uğurda kalemini kullanan cesur gazeteciler olun. Bu şartları yerine getiren tüm meslektaşlarımıza ve işsiz kalan diğer gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum” dedi.

Selamlama konuşmalarından sonra ödül törenine geçildi. Gecede, Germanicia Medya Ödülleri İnternet Haberi birincisi İhlas Haber Ajansı Adana muhabiri Elif Ayşenur Bay'a, Görüntülü Haber İkincisi Adana muhabiri Umutcan İşledici'ye, Hatay muhabiri Alican Gümüş ise İnternet Haberi İkincisi olarak ödülün sahibi oldu.

İHA Kahramanmaraş Muhabiri Halil Ulubey ise, kentin tanıtımında yayımlanan haber bültenlerinden dolayı gecenin özel ödülünü Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'tan aldı. Geceye katılan yaklaşık 20 genç gazeteciye ise çeşitli kategorilerde ödülleri verildi.

Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile çok sayıda gazeteci katıldı.