İhlas Haber Ajansı'ndan 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında çektiği görüntü ve fotoğrafları tüm dünya medyasına aktaran İhlas Haber Ajansı, hain kalkışmanın 3'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda 15 Temmuz Derneğinin destekleriyle o geceyi anlatan fotoğrafların yer aldığı bir sergi açtı. 60 fotoğrafın bulunduğu sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergide ayrıca kurulan ekranda İhlas Haber Ajansı'nın o gece çektiği görüntülerden oluşan belgesel de oynatıldı.

Sergiyi gezen Derya Öztürk isimli vatandaş, “Herkesin gelip görmesi gerekiyor burayı. Daha önce de gelmiştim. İyi ki gelmişim. Bugün de özellikle çıktım geldim, süper. İnsanın unutmaması gerekiyor. Gerçekten unutmamak için herkes çıksın ve gelsin” dedi.

Mustafa Biçer



