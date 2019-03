İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören: 'Türkiye Hastanesi daha da büyüyecek'

Türkiye'nin ilk butik hastanesi olma özelliğini taşıyan ve 1991 yılından beri hizmet veren Türkiye Hastanesi, ‘2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nı İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'in katılımıyla İhlas Holding'de gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, hastane yöneticileri ve hekimler hazır bulundu. Ayrıca meslekte 25. yılını dolduran ve Türkiye Hastanesi ailesinden ayrılan toplamda 20 hekime, vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi.

“Hasta memnuniyetinde en iyisi biziz”

Türkiye Hastanesinin kendileri için çok özel yeri olduğunu belirten Ahmet Mücahid Ören, toplantıda yaptığı konuşmasında “Hastanemiz özel hastaneler arasında da çok özel. Yirmi dokuz yıl önce bu yola çıkarken Enver Bey, bir yol tayin etti. Bizler hep ‘Önce faydalı olalım, sonrasında hak ettiğimizi alırız' düşüncesiyle hareket ettik. Bununla birlikte Türkiye Hastanesi kurulduğu günden bugüne ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durduğu gibi sürekli kendini yenileyebilecek kabiliyete de sahiptir. Hasta ve hasta yakını memnuniyeti bakımından en iyisi biziz. Enver Bey'in tedavi sürecinde hastanede bizler nasıl rahat ettiysek her gelen öyle rahat etsin, aynı hassasiyetle tedavi görsün istedik. Böyle bir hastane Türkiye'nin hiç bir yerinde yok” dedi.

“2018'de butik hastane işletme başarısını ortaya koyduk”

“Türkiye'deki özel sağlık sektörü dünyadaki yerini almış durumda” diyen Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, toplantıda 2019 hedeflerini belirlediklerini söyleyerek geceyle ilgili değerlendirmesini şu ifadelerle yaptı: 2018 yılı özel sağlık sektörü açısından biraz zor geçen bir dönem oldu. Hem hastalarımız hem de özel hastaneler bu konuda sıkıntılar yaşadı. Ancak çok şükür Türkiye Hastanesi olarak hem çalışan mutluluğunu ve hem de hasta memnuniyetini sağladığımız için hasta kaybımız olmadı. Bu yönüyle de butik hastane işletme başarısını doktorlarımızla ortaya koyduk. Bu başarımızı bütün doktorlarımızla birlikte paylaşalım, ‘2019 yılını daha iyi nasıl yapabiliriz, hastalarımızı daha iyi nasıl memnun edebiliriz?' konularında istişareler yapalım istedik. 2019 yılındaki hedeflerimizi ortaya koyduk. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı uğurladık. Hastanemizin 29. yılında, meslekte 25.yılını dolduran hekimlere hizmetlerinden dolayı tebrik etmek adına plaketlerini verdik.

“Hastanemiz bizim için çok kıymetli”

Meslekte 25. yılını dolduran Türkiye Hastanesinin emektar hekimleri, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören'in elinden plaketlerini aldı.

Türkiye Hastanesinin Enver Bey'in sağlık sıkıntıları yaşadığı dönemdeki hissiyatıyla özdeşleşerek kurulduğunu kaydeden Ahmet Mücahid Ören, hastanenin kuruluş fikrinin temellerinin atıldığı süreci şu sözlerle aktardı: Enver Bey'le böbrek nakli için yurt dışına gittik. Ağır bir ameliyattı. Öncesinde doktorla görüştük. Doktor bize ameliyatın sonuçlarının neler olabileceği konusunda açıkça her şeyi anlattı. Enver Bey ‘Bir doktor, hastasına böyle her şeyi bir anda söyler mi?' dedi. Oradaki anlayış bu. Doktor hastasını bilgilendirmek zorunda ama bu durum bizim kültürümüze, yapımıza farklı geldi. O günlerden sonra Enver Bey ‘Bir hastane kuralım. Bizimle nasıl muhatap olunmasını istiyorsak bize gelenleri de öyle karşılayacağız, tedavi edeceğiz ve uğurlayacağız' dedi. O günlerde yaşanan sıkıntı hastanenin kurulmasında alınan kararda çok etkili oldu. O günlerde atılan tohumlarla bugün bu noktaya gelindi. Türkiye Hastanesi bizim için en kıymetli işlerimizden bir tanesi. Holding çatısı altında, her fırsatta ‘En iyi yatırım imkânı, en iyi tıbbi imkânlar ve en iyi doktorla nasıl çalışılır?' konusu hedeflerimiz arasında hep ilk sıradadır. Ekonomik çalkantıların olduğu dönemde ikinci binamız tamamlandı ve açıldı. Hastanenin kapasitesi yüzde 40 arttırıldı. Birkaç planımız daha var. Bu planlar çerçevesinde hastanemiz, hem bulunduğu bölgede hem de başka yerlerde büyüyecek. Bu konuda kararlıyız. Aynı titizlik ve kalitede başka yerlerde de hizmet vermek istiyoruz.

ZİYNETİ KOCABIYIK / TÜRKİYE GAZETESİ