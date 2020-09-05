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İhlas Holding'in acı günü: Bülent Gençer Ağabey'i kaybettik

İhlas Holding'in acı günü: Bülent Gençer Ağabey'i kaybettik
İhlas Holding'in acı günü: Bülent Gençer Ağabey'i kaybettik

İhlas Holding’in sembol isimlerinden Bülent Gençer, 79 yaşında hayatını kaybetti.

İhlas Vakfı kurucularından, İhlas Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Bülent Gençer Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Bülent Ağabey; ömrünü ülkesine, milletine ve dinine hizmet etmeye adamış, çevresinde çok sevilen ve sayılan bir isimdi. 1941 yılında İstanbul'da doğan Bülent Gençer, 1962 yılında Kara Harp Okulu'nu tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladı. 1964 yılında Çapa Eğitim Enstitüsü Fen Bölümü'nden mezun olan Gençer, muvazzaf subaylıktan emekli olarak 1966 yılında öğretmenlik yapmaya başladı. Bu dönemde İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ne de devam ederek 1969 yılında mezun oldu. Aynı yıl İhlas Grubu'na katılan Bülent Gençer, Türkiye Takvimi'nin namaz vakitlerini hesaplama başta olmak üzere çeşitli şirketlerde farklı görevler üstlenmişti. Bülent Ağabey'in cenaze namazı bugün 15.00'da Eyüp Kâşgari Dergâhı'nda kılınacak ve Eyüpsultan Mezarlığında ebediyete uğurlanacak. Türkiye gazetesi olarak Bülent Ağabey'e Allahü tealadan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz.


 

BÜYÜK VELİNİN HUZURUNDA

Ankara Bağlum'da medfun bulunan büyük İslam âlimi Seyyid Abdülhakim Arvasi hazrtlerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmam Hatip Lisesinden öğretmeni olan Bülent Gençer ağabey eşlik etmişti. (2018)

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