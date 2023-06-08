İhlas İlkokulu öğrencileri, 'Tacev ile temel kodlama' sertifikalarını aldı

Beylikdüzü İhlas İlkokulu öğrencileri, 7 haftalık “Temel Kodlama” eğitimlerini bitirerek sertifikalarını aldı. TACEV Eğitim Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimlerde 100 öğrenci, başlangıç seviyesinde kodlama eğitimi alarak yazılım dünyasına adım attı. İhlas İlkokulu Müdürü İdris Karakabak, yapay zeka uygulamalarının teknoloji dünyasını dönüştüreceğini ve öğrencilerin bu değişime küçük yaşlardan itibaren dahil olmasının önemini vurguladı.

TACEV Eğitim Vakfı'na teşekkür eden Karakabak, “Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren kodlama eğitimi ile tanıştırıyoruz. Bu yetkinliklerle donatılmış bireyler yetiştirmek ve ülkemize katma değer kazandırmak bizim için son derece önemlidir. Güçlü bir insan sermayesine sahip olmanın öneminin farkındayız. Bu yüzden çocuklarımızın erken yaşta kodlama becerisi edinmeleri ve bu yetenekleri rekabetçi bir dünyada kullanabilmeleri için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

TACEV Teknoloji Proje Müdürü Gürkan Çifcioğlu ise “Bu programla öğrencilerimize kodlamayı sevdirmek, onları bu alana ilgi duymaya teşvik etmek ve kariyerlerini bu yönde şekillendirmeye yardımcı olmayı hedefliyoruz” dedi.

“TACEV olarak sunduğumuz eğitimlerle öğrencilerimizi kodlama ile tanıştırıyor, 7 haftalık program sonunda öğrencilerimize katılım sertifikası veriyoruz. Bu sertifikaları öğrencilerimiz okullarında sosyal etkinlik puanı olarak kullanabilirler” şeklinde konuşan Çifcioğlu, algoritma oluşturmayı öğrenen öğrencilerin problem çözme, yenilikçi düşünme ve olayların tüm ayrıntılarını değerlendirme yeteneklerini geliştirmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

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