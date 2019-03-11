İhlas Koleji Beyoğlu'nda Almancanın izlerini sürdü

Enstitü tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencileri “İstanbul Beyoğlu'nda Alman İzleri” projesi kapsamında çeşitli aşamalardan oluşan keşif turuna çıktılar.

Çalışma gruplarına ayrılarak başlanan keşif turunun ilk durağı enstitünün kütüphanesi oldu. Daha sonra öğrenciler Beyoğlu sokaklarına çıkarak tura devam ettiler. Tur kapsamında öğrenciler İstiklal Caddesi'nde bulunan Alman Kitabevi, Alman Lisesi, Avusturya Fırını, Alman Kasabı gibi Alman kültürüne ait yerlerle ilgili soruların cevaplarını ellerindeki yönergeleri kullanarak buldular. Turun sonunda öğrencilere enstitü tarafından hediyeler verildi.

Goethe Enstitüsü'nde sona eren turun ardından konuşan okulun Almanca öğretmenlerinden Elif Zehra Güneş, yapılan gezinin öğrencilerin Almanca pratiklerini geliştirmeleri açısından oldukça olumlu geçtiğini ve tur boyunca ilginç ve keyifli deneyimler elde ettiklerini söyledi. Okullarında yabancı dil eğitiminin anaokulundan itibaren başladığına dikkat çeken İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, dil eğitiminin pratik temelli olması için bu tip organizasyonlar düzenlediklerini ifade etti. Yeltekin, yazın yaptıkları İngiltere ve Amerika yurtdışı kampları ile de yabancı dil etkinliklerini desteklediklerini söyledi.