İhlas Koleji çocuk akademisi açıldı

Oyun, eğitim ve etkinlik atölyelerini aynı çatı altında buluşturan İhlas Koleji Çocuk Akademisi 18 ay ve üzeri çocukların fiziksel, nörolojik, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerin desteklendiği eğlenceli bir gelişim programı olarak ön plana çıkıyor. Bu akademide çocukların tüm hayatları boyunca kullanacakları becerilerin alt yapısının oluşturulması hedefleniyor.

Haftanın beş günü sabah ve öğle olmak üzere iki grup halinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar anneleriyle birlikte oyun ve sportif aktivitelerin yanında birçok atölye çalışmasına da katılabiliyorlar. Akademide müzik, gıda, doğa, seramik, sanat, ışık, duyu, Türkçe-dil, İngilizce ve denge atölyelerinde uzman eğitimciler eşliğinde çocuklar çeşitli becerilerini geliştirebiliyorlar.

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle hijyen kurallarının en üst seviyede uygulandığı İhlas Koleji Çocuk Akademisi'nde anne ve çocuklar ateşleri ölçüldükten sonra atölyelere giriş yapabiliyorlar. Sürekli kullanım alanları ve materyaller de düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Çocuklarımız için özel bir akademi oluşturduk

Çocuk akademisinin açılışını gerçekleştiren İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, anaokulundan farklı bir konseptle çocuklar için özel bir uygulama başlattıklarını söyledi. Hazırlanan müfredat çerçevesinde özel eğitmenlerin katılımıyla eğitim vereceklerini ifade eden Yeltekin, “Pandemi sürecinde çocuklarımızın eğitimden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için çocuk akademisi projemizi uygulamaya soktuk. Çocuklarımız bu akademide birçok alanda yaşıtlarıyla birlikte özel eğitmenler eşliğinde çok değerli kazanımlar elde edecekler” dedi.

Akademide hijyen kurallarına harfiyen uyduklarını ifade eden Yeltekin, “Tüm okullarımızda ve kampüslerimizde birinci önceliğimiz hijyen kurallarına uygun şekilde eğitim vermek. Bu amaçla gerek Sağlık Bakanlığımızın gerekse Milli Eğitim Bakanlığımızın yönergelerine uygun olarak önlemlerimizi aldık. Sınıflarımız ve kullanım alanlarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor ve maske-mesafe kuralları uygulanıyor. Tek temennimiz sağlıklı bir şekilde çocuklarımızın eğitimlerine kaldığımız yerden devam etmektir” dedi.